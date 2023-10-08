رفع 303 أطنان قمامة وتراكمات أتربة من شوارع طنطا

أعلنت رئاسة مدينة ومركز طنطا بمحافظة الغربية، عن رفع ما يقرب من 303 أطنان من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة، في إطار حملة لتحسين مستوى النظافة وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

قاد هذه الحملة حسام عبد اللطيف، رئيس مركز ومدينة طنطا، وتمت المشاركة فيها معدات الوحدة المحلية، وتركزت الحملة على عدة جوانب من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، وتم رفع القمامة والمخلفات المتراكمة في القرى المختلفة، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة المواطنين والسيارات.

واستهدفت الحملة تحسين كفاءة مستوى النظافة في المنطقة بشكل عام، وأكد حسام عبد اللطيف أهمية استمرار حملات النظافة في المدينة والمركز، بالإضافة إلى رفع تراكمات الرمال ومخلفات المباني. وذلك بهدف تحسين البيئة ورفع مستوى النظافة بشكل عام، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

يتم تنفيذ هذه الحملات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، وتشمل استخدام معدات وأدوات متخصصة لرفع القمامة والنفايات، وتنظيف الطرق وإزالة التراكمات التي تعوق حركة المرور.

تعكس هذه الحملات التزام السلطات المحلية بتحسين الخدمات العامة والحفاظ على البيئة، وتأمين بيئة نظيفة وصحية للمواطنين، وتعد هذه الجهود جزءًا من الجهود الشاملة لتطوير المدن والمراكز وتحسين جودة الحياة في المركز والمدينة.

وفي السياق، تناولت رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية مبادرة جديدة لتحسين البيئة ورفع مستوى النظافة في المدينة والقرى المجاورة، من خلال تنظيم حملة نظافة ناجحة أسفرت عن رفع حوالي 185 طنًا من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة خلال 24 ساعة فقط.

وأكد عادل داود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، أهمية هذه الحملة وأهدافها الرئيسية التي تتمثل في تحسين البيئة وتوفير بيئة صحية للمواطنين، تركزت الجهود على تنظيف الطرق الفرعية والشوارع وتسويتها وتهيئتها لتسهيل حركة المرور للمواطنين والسيارات، وقد تم تنظيم الحملة بشكل متكامل ومنظم، مما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية خلال فترة زمنية قصيرة.

وفي سياق متصل، أكد طارق رحمي محافظ الغربية، أنه تم رفع 2004 أطنان قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة، من المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، من خلال حملات مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، وذلك خلال 24 ساعة مضت.

وشدّد طارق رحمى، على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المبانى، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.