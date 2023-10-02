رفع 170 طنًا من القمامة والتراكمات فى حملات بكفر الزيات بالغربية

نجحت رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية في تنظيم حملة نظافة واسعة النطاق أسفرت عن رفع حوالي 170 طنًا من القمامة والمخلفات والتراكمات من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة خلال 24 ساعة.

قامت الحملة بتحسين كفاءة مستوى النظافة في المدينة والقرى التابعة، من خلال رفع وتنظيف الطرق الفرعية والشوارع، وتسويتها لتسهيل حركة المواطنين والسيارات، وتأتي هذه الجهود في إطار التركيز الشديد من قبل رئيس المركز والمدينة، المحاسب عادل داود، على تحسين النظافة والبيئة في المنطقة.

أشاد طارق رحمي، محافظ الغربية، بالحملة وأعرب عن تأكيده على استمرارية هذه الجهود في رفع التراكمات الرملية ومخلفات المباني في مختلف المراكز والمدن بالمحافظة، يهدف ذلك إلى تحسين البيئة ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية ومريحة للمواطنين.

وأكد أن هذه الحملة خطوة مهمة في سبيل تحقيق الرؤية الشاملة لتحسين البيئة والنظافة في محافظة الغربية. وتأتي في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية والسلطات المحلية لتحقيق هذه الأهداف المشتركة.

من جهته وجه المحاسب عادل داود، تهيب رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، وجه نداء للمواطنين بالمشاركة الفعالة في الحفاظ على النظافة وترتيب البيئة، من خلال التعاون في رمي القمامة في الأماكن المخصصة لذلك والامتناع عن إلقاء المخلفات في الشوارع والأماكن العامة.

على الصعيد ذاته، نظمت رئاسة مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، حملة نظافة أسفرت عن رفع نحو 103 أطنان قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، وذلك خلال 24 ساعة.

وأشارت منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة، إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.