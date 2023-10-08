تعرف على حالة الطقس اليوم الأحد في المحافظات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم الأحد يسوده طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية حار علي جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ومن المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد قد تمتد الى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

وتشهد درجات الحرارة المتوقعة اليوم:-

القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٣٠ درجة مئوية.

السواحل الشمالية ٢٧ درجة مئوية.

جنوب سيناء ٣٥ درجة مئوية.

شمال الصعيد ٣٣ درجة مئوية

جنوب الصعيد ٤٢ درجة مئوية.

ومن المتوقع أن يسود اليوم طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتسود الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري، قد تكون كثيفة أحيانًا على وسط سيناء ومدن القناة، كما تسود أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، كما يسود نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدًا الإثنين 9 أكتوبر 2023

يسود يوم الإثنين، الموافق 9 أكتوبر 2023، نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

حالة الطقس من الثلاثاء 10 أكتوبر إلى الخميس 12 أكتوبر 2023

كما يتوقع أن يشهد حالة الطقس من الثلاثاء 10 أكتوبر إلى الخميس 12 أكتوبر 2023 نشاطا للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.