الأحد 08 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على عنصر هارب من مؤبد وبحوزته مخدرات بالدقهلية

حبس
حبس

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، القبض على عنصر شديد الخطورة هارب من حكم بالمؤبد فى قضيتى قتل ومخدرات، وذلك أثناء اختبائه بقرية نجير التابعة لمركز دكرنس، وعثر بحوزته على كيلو من مخدر الحشيش.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس أكدتها التحريات السرية، باختباء حمادة أ.ال.ر. ويبلغ من العمر 35 عاما، عاطل وله معلومات جنائية، وهارب من حكم بالسجن المؤبد فى قضيتى قتل ومخدرات، بأحد المناطق بقرية نجير دائرة المركز.

بتقنين الإجراءات، تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس، رئيس المباحث، من ضبط المتهم، وعثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام، وبندقية آلية، وعدد من الطلقات النارية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لأعمال شئونها ومباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية حكم بالمؤبد قتل ومخدرات مخدر الحشيش مدير أمن الدقهلية بندقية آلية

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