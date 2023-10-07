السبت 07 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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العريف أحمد حامد حميدة لـ"الشاهد": السرية التامة أهم أسباب انتصار 6 أكتوبر

العريف أحمد حامد
العريف أحمد حامد

قال العريف أحمد حامد عمر حميدة إنه قبل حرب أكتوبر بعشرة أيام كانوا يقومون بمهام استطلاع الطرق، مؤكدًا أن من أهم أسباب نجاح معركة 6 أكتوبر السرية التامة.

وأضاف العريف أحمد حامد حميدة في حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "كانت هناك سرية تامة، القادة لم يكونوا يعلمون بالحرب حتى يوم 6 أكتوبر في تمام الساعة الواحدة والنصف والحرب كانت الساعة الثانية أي قبل الحرب بنصف ساعة فقط".

العريف أحمد حامد حميدة: جهزنا أنفسنا قبل الحرب بربع ساعة

وتابع: "إحنا قبل الحرب بربع ساعة كنا نستعد وجهزنا أنفسنا لكي نصل مبكرًا وفي تمام الساعة الثانية الطيران المصري كان معدي من فوق". 

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

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