العريف أحمد حامد حميدة لـ"الشاهد": كنت واثقًا من العبور وتحقيق النصر

قال العريف أحمد حامد عمر حميدة إنه عاد إلى وحدته في وادي حوف قبل الحرب بعشرة أيام، متابعًا: "قالوا لنا هنروح السويس وكان عندي إحساس كامل إننا سنعبر".

وأضاف العريف أحمد حامد حميدة في حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "شعرت وقتها أن الحرب اقتربت، لأننا سنذهب لتركيب الكباري في القناة والعدو أمامنا".

العريف أحمد حامد حميدة: كتبت جوابًا لوالدي قبل الحرب ووعدته بتحقيق النصر

وتابع: "كتبت جوابًا لوالدي وقُلت له إن شاء الله سنذهب إلى السويس، وسنعود بعد تحقيق النصر وعندي يقين كامل بذلك".

واستكمل: "كانت لديّ خبرة في تركيب عجل السيارات، ونزلت العجلة بالونش أثناء التدريب في 12 دقيقة، وكنت وقتها عسكري مستجد وحصلت على شاويش بسبب ذلك".

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.