السبت 07 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

العريف أحمد حامد حميدة يكشف لـ"الشاهد" قصة الكبارى المستخدمة فى حرب أكتوبر

العريف أحمد حامد
العريف أحمد حامد

قال العريف أحمد حامد عمر حميدة، إنه التحق بالقوات المسلحة المصرية عام 1971 في سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية وتم توزيعه مشاة هيئة في قيادة السيارات.

وأضاف العريف أحمد حامد حميدة في حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "مكان وحدتي كان في عزبة الوالدة في وادي حوف، واستلمنا الكباري المستخدمة في حرب أكتوبر من الجمرك".

العريف أحمد حامد حميدة: تدربنا على الكباري قبل الحرب بـ6 أشهر

وتابع: "توجهنا بالكباري إلى المخازن ثم بعدها بيومين استلمنا الدفعة الثانية، لأن كل قطعة كانت حوالي 27 حتة، وكانت كباري روسية سريعة الإنشاء".

وأشار، إلى أنهم كانوا يتدربون في الريّاح التوفيقي والقناطر الخيرية في النيل، مشيرًا إلى أن التدريبات بدأت قبل الحرب بـ6 أشهر.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

العريف أحمد حامد عمر حميدة حرب اكتوبر أكتوبر الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز الكباري سريعة الإنشاء

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