إيهاب الطماوى: الشعب المصرى مدرك حجم الإنجاز الذى تم على أرض مصر

قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية لمجلس النواب ومقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، إنّ مؤتمر "حكاية وطن" الذي استمر على مدار ثلاثة أيام بتشريف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تم خلاله استعراض إنجازات الدولة المصرية على مدار التسع سنوات الماضية.

وأضاف الطماوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، المذاع على قناة "CBC"، أنّ الأرقام التي ذكرها المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، اليوم خلال المؤتمر الصحفي الأول لحملة المرشح عبدالفتاح السيسي، تؤكد أن الشعب المصري بكل أطيافه وفي مقدمتهم الشباب والمرأة، مدركين حجم الإنجاز الذي تم على أرض الدولة المصرية، بداية من بناء المؤسسات مرورًا بالبنية التحتية وانتهاءً بالعلاقات الدولية والتي عادت بمصر إلى دورها المحوري إقليميًا وعالميًا.

وأكد الطماوي، أن الأرقام أيضًا، تشهد أن الشعب المصري بكل أطيافه مدرك تمامًا لحجم التحديات التي خاضتها الدولة المصرية، وكان على رأسها قائد شجاع قادر على اتخاذ القرار المناسب في القوت المناسب، ولذلك فإن حجم التأييدات من الشباب تخطى نصف المليون، بالإضافة إلى التأييد الكاسح والدعم الواضح من المرأة المصرية، مشيرًا إلى أن المرأة المصرية تعيش في عصرها الذهبي في ظل عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الطماوي أن المرأة المصرية وذوي القدرات الخاصة من الفئات التي تلامس معها الرئيس على مدار التسع سنوات الماضية، وأدرك تمامًا أهمية مشاركة المرأة وكافة فئات المجتمع في بناء الدولة العصرية وجمهورية 30 يونيو، مؤكدًا أن الأرقام تشهد أن الشعب المصري يقف خلف الدولة المصرية ممثلة في قائدها الذي استطاع أن يعبر بها عبورًا جديدًا بعد عبور 73.