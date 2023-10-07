الأحد 08 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

معركة الـ9 ساعات داخل مقر «فرقة غزة» فى الجيش الإسرائيلى.. ماذا حدث؟

اسرائيل
اسرائيل

فشل الجيش الإسرائيلي في مواجهة الهجوم المفاجئ الذي شنه عناصر حركة حماس الفلسطينية ضد قواته على حدود قطاع غزة المحاصر، وتمكنهم من الوصول والسيطرة على عدة قواعد عسكرية رئيسية.

وتمكنت مجموعات من عناصر حماس، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، من عبور الحدود مع غزة ودخول المستوطنات الإسرائيلي في منطقة الغلاف وسط اشتباكات عنيفة.

الفوضى تؤثر على الجيش الإسرائيلي

وسيطرة حالة من الفوضى على الاشتباكات بين العناصر الفلسطينية وقوات الجيش الإسرائيلي، وهو ما أثر بدوره على قدرة التصدي لدى القوات الإسرائيلية.

وتمكنت العناصر الفلسطينية من السيطرة على مقر فرقة غزة العسكرية الإسرائيلية، والتي يتمركز جنودها على حدود القطاع المحاصر، حسبما نشر موقع "والا" الإسرائيلي.

واستمرت الاشتباكات داخل المقر العسكري الإسرئيلي لفرقة غزة لنحو 9 ساعات، حيث تمكنت العناصر الفلسطينية من الاستيلاء على عدد من الأسلحة والذخائر وإحراق عدد من الدبابات.

وبعد محاولات، تمكنت قوة خاصة من الجيش الإسرائيلي من الدخول إلى مقر فرقة غزة بهدف إخلاء العناصر الفلسطينية خارج القاعدة.

اشتباكات عنيفة واستيلاء على أسلحة

ووفقا لمصادر أمنية إسرائيلية، وصلت العناصر الفلسطينية، في إحدى الغارات، إلى موقع قريب للجيش الإسرائيلي، واشتبكوا في قتال من مسافة قريبة مع الجنود الإسرائيليين عند مدخل الموقع. 

وبعد ذلك، وصل عشرات الفلسطينيين واستولوا على أسلحة ومعدات عسكرية مهمة، بالإضافة إلى حرق المباني وناقلات الجنود المدرعة والدبابات.

مستوطنات غلاف غزة خلال إطلاق الصواريخ

وبعد مرور نحو 9 ساعات خلال الاشتباكات، تمكنت القوة الخاصة العسكرية الإسرائيلية من استعادة السيطرة على مقر فرقة غزة، بينما لم يتم إعلان حجة الخسائر سواء البشرية أو المادية بشكل رسمي.

وتستمر الاشتباكات بين العناصر الفلسطينية والقوات الإسرائيلية في عدد من المستوطنات الموجودة في مناطق غلاف غزة.

ودوت صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، صباح اليوم، في تمام الساعة السادسة صباحًا، حيث تم إطلاق رشقات صاروخية من غزة تجاه المستوطنات، وهو ما أتاح الفرصة لدخول مجموعات فلسطينية من حماس بريًا عبر السياج الأمني الفاصل.

الجيش الإسرائيلي حماس غزة قطاع غزة فرقة غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. إسرائيل تعلن حصيلة أولية لضحايا "طوفان الأقصى"

الأزهر يحيى صمود الشعب الفلسطينى: كل احتلال إلى زوال إنْ آجلًا أم عاجلًا

"يوم الغفران 2".. كيف استنسخت حماس خطة الهجوم من حرب أكتوبر 1973؟

معركة الـ9 ساعات داخل مقر «فرقة غزة» فى الجيش الإسرائيلى.. ماذا حدث؟

عاجل.. الإعلام العبرى: اشتعال النيران بمقر شرطة الاحتلال فى سديروت واشتباكات عنيفة

أوسوريو يهاجم التحكيم ويكشف تفاصيل العرض البرازيلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نحو تجديد العمل الثقافى فى العالم الإسلامى.. رؤية أردنية حققتها هيفاء النجار

د.أحمد الخميسى

ذكريات المدرسة فى يوم المعلم

وائل لطفي

فوق صفيح ساخن

ماجد حبته

نوبل للسلام.. تسييس جديد

علي سعدة

أبدًا لن تسقط مصر.. رغم محاولات تقزيمها

د. منى حلمى

يوم ذبول الوردة

د.كريمة الحفناوى

ائتلاف كرامة.. وحقوق النساء

أحمد الصغير

ردًا على حديث نواف التكرورى رئيس هيئة علماء فلسطين!

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل قائد لواء ناحال عوز فى اشتباكات مع الفلسطينيين

نتنياهو خلال مؤتمر صحفى: هذا يوم قاسٍ لنا جميعًا وحماس تريد قتلنا

معركة الـ9 ساعات داخل مقر «فرقة غزة» فى الجيش الإسرائيلى.. ماذا حدث؟