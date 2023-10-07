معركة الـ9 ساعات داخل مقر «فرقة غزة» فى الجيش الإسرائيلى.. ماذا حدث؟

فشل الجيش الإسرائيلي في مواجهة الهجوم المفاجئ الذي شنه عناصر حركة حماس الفلسطينية ضد قواته على حدود قطاع غزة المحاصر، وتمكنهم من الوصول والسيطرة على عدة قواعد عسكرية رئيسية.

وتمكنت مجموعات من عناصر حماس، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، من عبور الحدود مع غزة ودخول المستوطنات الإسرائيلي في منطقة الغلاف وسط اشتباكات عنيفة.

الفوضى تؤثر على الجيش الإسرائيلي

وسيطرة حالة من الفوضى على الاشتباكات بين العناصر الفلسطينية وقوات الجيش الإسرائيلي، وهو ما أثر بدوره على قدرة التصدي لدى القوات الإسرائيلية.

وتمكنت العناصر الفلسطينية من السيطرة على مقر فرقة غزة العسكرية الإسرائيلية، والتي يتمركز جنودها على حدود القطاع المحاصر، حسبما نشر موقع "والا" الإسرائيلي.

واستمرت الاشتباكات داخل المقر العسكري الإسرئيلي لفرقة غزة لنحو 9 ساعات، حيث تمكنت العناصر الفلسطينية من الاستيلاء على عدد من الأسلحة والذخائر وإحراق عدد من الدبابات.

وبعد محاولات، تمكنت قوة خاصة من الجيش الإسرائيلي من الدخول إلى مقر فرقة غزة بهدف إخلاء العناصر الفلسطينية خارج القاعدة.

اشتباكات عنيفة واستيلاء على أسلحة

ووفقا لمصادر أمنية إسرائيلية، وصلت العناصر الفلسطينية، في إحدى الغارات، إلى موقع قريب للجيش الإسرائيلي، واشتبكوا في قتال من مسافة قريبة مع الجنود الإسرائيليين عند مدخل الموقع.

وبعد ذلك، وصل عشرات الفلسطينيين واستولوا على أسلحة ومعدات عسكرية مهمة، بالإضافة إلى حرق المباني وناقلات الجنود المدرعة والدبابات.

مستوطنات غلاف غزة خلال إطلاق الصواريخ

وبعد مرور نحو 9 ساعات خلال الاشتباكات، تمكنت القوة الخاصة العسكرية الإسرائيلية من استعادة السيطرة على مقر فرقة غزة، بينما لم يتم إعلان حجة الخسائر سواء البشرية أو المادية بشكل رسمي.

وتستمر الاشتباكات بين العناصر الفلسطينية والقوات الإسرائيلية في عدد من المستوطنات الموجودة في مناطق غلاف غزة.

ودوت صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، صباح اليوم، في تمام الساعة السادسة صباحًا، حيث تم إطلاق رشقات صاروخية من غزة تجاه المستوطنات، وهو ما أتاح الفرصة لدخول مجموعات فلسطينية من حماس بريًا عبر السياج الأمني الفاصل.