الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الخارجية": استهداف المدنيين خطير للغاية ويُعقد حل الأزمة بين فلسطين وإسرائيل

السفير أحمد أبو زيد
السفير أحمد أبو زيد

أكد السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزارة الخارجية قامت بجهود موسعة للتعامل مع التصعيد الجاري في فلسطين بعد عملية طوفان الأقصى التي قامت بها المقاومة الفلسطينية، اليوم السبت. 

وقال أبوزيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية  "صدى البلد"، إن وزير الخارجية يجري اتصالات على كل المستويات منذ الصباح الباكر، مع نظرائه في الأردن وروسيا وألمانيا وفرنسا وتركيا. 

وأوضح أن شكري، أجرى العديد من الاتصالات الخارجية لمتابعة الوضع في غزة، مشيرًا إلى أن تصعيد الأمور ينذر بعواقب وخيمة ويعرض حياة المدنيين للخطر. 

وتابع، أن اتصالات وزير الخارجية تهدف لاحتواء التصعيد الجاري والقائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدًا أهمية تعامل مجلس الأمن مع القضية بشكل كامل وشامل وألا يتوقف عند أحداث اليوم فقط، ولكن يجب الحديث عن السلام بمفهوم شامل، وأوضح أن هناك جلسة لمجلس الأمن غدًا.

مصر تتواصل مع الطرفين لوضع حد لحالة العنف المفرطة

وأشار إلى أن مصر تتواصل مع الطرفين لوضع حد لحالة العنف المفرطة ومنعًا لحدوث توتر في مناطق أخرى مثل الضفة الغربية، مؤكدًا أن الوضع متأزم وليس سهلًا وأعداد الضحايا كبيرة مما يؤزم من حل الأزمة، ومصر تبذل كل جهد على المستويات كافة، لافتًا إلى أن استهداف المدنيين خطير للغاية ويعقد من حل الأزمة.

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