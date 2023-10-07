طلب للنيابة لإلزام نقيب محامين الأميرية بتسليم كاميرات النقابة (مستندات)

تقدمت المحامية أميرة أبوالعز بطلب لرئيس نيابة الأميرية الجزئية، طالبت فيه إلزام نقيب محامين الأميرية بتسليم الكاميرات غرفة استراحة نقابة المحامين الكائنة بالدور الأرضي بمبنى محكمة الأميرية، إلى النيابة في واقعة قيام محامي بسب وقذف 2 من المحامين، في المحضر رقم 4569 لسنة 2023.

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كانت قد حدثت واقعة قيام محامي يدعي ع. م بسب وقذف كلٍ من المحامي “ح. ن”، والمحامية “أ. ر”، في يوم 29/7/2023، داخل استراحة نقابة المحامين في محكمة الأميرية، وتم اتخاذ اللازم في الواقعة، إلا أن المحامين المعتدى عليهم من قبل زميلهم، فوجئا بقيام سيدة بتحرير محضر ضدهما بالتعدي عليها وضربها.

وطالبت وكيلة المجني عليهما نقيب الأميرية بشكل ودي بتقديم كاميرات مراقبة استراحة نقابة المحامين، محل المكان الذي حدثت فيه الواقعة، إلى النيابة العامة للوقوف على حقيقة الواقعة، إلا أن النقيب رفض تقديم الكاميرات، مما دعاها لتقديم طلب إلى النيابة العامة يلزم في نقيب محامين الأميرية بتسلم الكاميرات للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.