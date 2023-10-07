بينها "لما بنتجاهل".. أصالة تسيطر على ترند "يوتيوب" بـ ثلاث أغانى (فيديو)

حققت المطربة أصالة نجاحًا كبيرًا بأحدث أعمالها الغنائية ألبوم "لحقت نفسي"، حيث سيطرت على ترند يوتيوب بتصدر ثلاث أغنيات لها بقائمة الأكثر مشاهدة، وهي "مانجا، فوق، ولما بنتجاهل".

أغنية لما بنتجاهل

تعاونت فيها أصالة مع كل من الشاعر الغنائي محمود كلازا، والملحن كريم نيازي، والموزع الموسيقي طارق عبد الجابر، ومهندس الصوت ماهر صلاح.

وتقول كلمات أغنية "لما بنتجاهل": "لما بنتجاهل أوقات لما بنتجاهل ونقول شىء مش مستاهل بنضيع منا قلوب عاملتنا ب كل ضمير بنخبط وقت وجعنا ف الناس اللى بتسمعنا وكأن جراحنا دى لعنة بتنكر كل الخير يمكن بنكون خايفين أو عل الجراح متعودين يمكن زهق يمكن روتين أو سوء نوايا يمكن شيطان البعد شاطر ف الفراق يمكن نرجع خايفين ف الوحدة دى متعلقين نندم على ناس مظلومين عايشين معانا بنلف دايرة خطوطها مفهاش اتفاق أوقات ف زعلنا بنرضى ب مشاعر كلها باردة وبناخد دور مش دورنا ونخسر أحسن ناس بنحارب نفسنا بينا وبنجرح ف اللى شارينا وبنرجع نندم عشان ضاع منا الإحساس".

أغنية فوق

طرحت "أصالة" الأغنية على طريقة الفيديو كليب وهي من كلمات الشاعر الغنائي عمر عبده علي، والملحن عمرو الشاذلي والموزع الموسيقي محمد ياسر.

كلمات أغنية “فوق”

"فوق بقي وخليك في حالك ألف مرة أنا قولتهالك وفر الإحساس لنفسك والنصايح خليهالك فوق فوق بقى أنت فاكرني يعني قلبي فغيابك واجعني روح وكنت نفعت نفسك لما تبقي فيوم نافعني أنت مبتزهقش من كدبك معايا إيه فاكرني هبقي حد من الضحايا أنت آخر حد ممكن أعيش عشانه أنت واحد كل همه كان أذايا روح روح بقى ولا أنت فاضي أنت بالنسبالي ماضي فترة عدت من حياتي والحياة موقفتش عادي روح هى سيرة هعيده تاني أنت بني آدم أناني ليه أضيع عمري يعني ع اللي ضيعني وأذاني".

أغنية مانجا

أما أغنية "مانجا" من كلمات الشاعر الغنائي مصطفى حسن، والملحن مصطفى العسال، والموزع الموسيقي موسيقي توما.

كلمات أغنية مانجا:

"يا زينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا هتحبني ولا أطخ روحي بطبنجة تمشي على الأرض التراب يتحول حنة والنور لو قاطع بنشوفك قمر ما بينا لمينا عزالنا لما ناديت ووراك عزلنا هتحبني ولا أطخ روحي بطبنجة يا زينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا هتحبني ولا أطخ روحي بطبنجة صوتك نغماته بتطربني ولا الأغاني وعينيك فيها لامعة آه ياني مدوخاني اسمك بناديه بدقات قلبي من قبل لساني هتحبني ولا أطخ روحي بطبنجة يا زينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا هتحبني ولا أطخ روحي بطبنجة مكتوب ف بطاقتك إيه قولي ف خانة الشغلانة يا حابسنا ف حبك آه جوا في خمسين زنزانة أصلي بأمانة مصدفتش زيك بأمانة هتحبني ولا أطخ روحي بطبنجة يا زينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا هتحبني ولا أطخ روحي بطبنجة".