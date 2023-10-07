الأحد 08 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بينها "لما بنتجاهل".. أصالة تسيطر على ترند "يوتيوب" بـ ثلاث أغانى (فيديو)

أصالة
أصالة

حققت المطربة أصالة نجاحًا كبيرًا بأحدث أعمالها الغنائية ألبوم "لحقت نفسي"، حيث سيطرت على ترند يوتيوب بتصدر ثلاث أغنيات لها بقائمة الأكثر مشاهدة، وهي "مانجا، فوق، ولما بنتجاهل".

أغنية لما بنتجاهل

تعاونت فيها أصالة مع كل من الشاعر الغنائي محمود كلازا، والملحن كريم نيازي، والموزع الموسيقي طارق عبد الجابر، ومهندس الصوت ماهر صلاح.

وتقول كلمات أغنية "لما بنتجاهل": "لما بنتجاهل أوقات لما بنتجاهل ونقول شىء مش مستاهل بنضيع منا قلوب عاملتنا ب كل ضمير بنخبط وقت وجعنا ف الناس اللى بتسمعنا وكأن جراحنا دى لعنة بتنكر كل الخير يمكن بنكون خايفين أو عل الجراح متعودين يمكن زهق يمكن روتين أو سوء نوايا يمكن شيطان البعد شاطر ف الفراق يمكن نرجع خايفين ف الوحدة دى متعلقين نندم على ناس مظلومين عايشين معانا بنلف دايرة خطوطها مفهاش اتفاق أوقات ف زعلنا بنرضى ب مشاعر كلها باردة وبناخد دور مش دورنا ونخسر أحسن ناس بنحارب نفسنا بينا وبنجرح ف اللى شارينا وبنرجع نندم عشان ضاع منا الإحساس".

أغنية فوق

طرحت "أصالة" الأغنية على طريقة الفيديو كليب وهي من كلمات الشاعر الغنائي عمر عبده علي، والملحن عمرو الشاذلي والموزع الموسيقي محمد ياسر.

كلمات أغنية “فوق”  

"فوق بقي وخليك في حالك ألف مرة أنا قولتهالك وفر الإحساس لنفسك والنصايح خليهالك فوق فوق بقى أنت فاكرني يعني قلبي فغيابك واجعني روح وكنت نفعت نفسك لما تبقي فيوم نافعني أنت مبتزهقش من كدبك معايا إيه فاكرني هبقي حد من الضحايا أنت آخر حد ممكن أعيش عشانه أنت واحد كل همه كان أذايا روح روح بقى ولا أنت فاضي أنت بالنسبالي ماضي فترة عدت من حياتي والحياة موقفتش عادي روح هى سيرة هعيده تاني أنت بني آدم  أناني ليه أضيع عمري يعني ع اللي ضيعني وأذاني".

أغنية مانجا

أما أغنية "مانجا" من  كلمات الشاعر الغنائي مصطفى حسن، والملحن مصطفى العسال، والموزع الموسيقي موسيقي توما.

كلمات أغنية مانجا:

"يا زينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا هتحبني ولا أطخ روحي بطبنجة تمشي على الأرض التراب يتحول حنة والنور لو قاطع بنشوفك قمر ما بينا لمينا عزالنا لما ناديت ووراك عزلنا هتحبني ولا أطخ روحي بطبنجة يا زينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا هتحبني ولا أطخ روحي بطبنجة صوتك نغماته بتطربني ولا الأغاني وعينيك فيها لامعة آه ياني مدوخاني اسمك بناديه بدقات قلبي من قبل لساني هتحبني ولا أطخ روحي بطبنجة يا زينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا هتحبني ولا أطخ روحي بطبنجة مكتوب ف بطاقتك إيه قولي ف خانة الشغلانة يا حابسنا ف حبك آه جوا في خمسين زنزانة أصلي بأمانة مصدفتش زيك بأمانة هتحبني ولا أطخ روحي بطبنجة يا زينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا هتحبني ولا أطخ روحي بطبنجة".

أصالة مانجا فوق لما بنتجاهل لحقت نفسي يوتيوب

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية" تستقبل وفدًا من اتحاد الصحفيين العرب

بسبب التغطية الكاملة لأحداث غزة.. إيهاب فهمى: "تحية عظيمة لقناة القاهرة الإخبارية"

أحمد فايق عن "القاهرة الإخبارية": "تغطية مهنية عظيمة لما يحدث فى غزة"

محمد العدل عن تغطية "القاهرة الإخبارية" التصعيد الخطير بين إسرائيل وفلسطين: "تُحترم"

14 أكتوبر.. عرض مسلسل "ورق التوت" على شاشة CBC وwatch it

حنان مطاوع تتصدر بوستر مسلسل "صوت وصورة" الرسمى

حضور جماهيرى كبير فى حفل محمد رمضان بأسوان بمناسبة نصر أكتوبر

عبير صبري وجومانة مراد أبرز حضور حفل محمد رمضان في أسوان

الأكثر قراءة

عاجل.. إسرائيل تعلن حصيلة أولية لضحايا "طوفان الأقصى"

الأزهر يحيى صمود الشعب الفلسطينى: كل احتلال إلى زوال إنْ آجلًا أم عاجلًا

"يوم الغفران 2".. كيف استنسخت حماس خطة الهجوم من حرب أكتوبر 1973؟

معركة الـ9 ساعات داخل مقر «فرقة غزة» فى الجيش الإسرائيلى.. ماذا حدث؟

عاجل.. الإعلام العبرى: اشتعال النيران بمقر شرطة الاحتلال فى سديروت واشتباكات عنيفة

أوسوريو يهاجم التحكيم ويكشف تفاصيل العرض البرازيلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نحو تجديد العمل الثقافى فى العالم الإسلامى.. رؤية أردنية حققتها هيفاء النجار

د.أحمد الخميسى

ذكريات المدرسة فى يوم المعلم

وائل لطفي

فوق صفيح ساخن

ماجد حبته

نوبل للسلام.. تسييس جديد

علي سعدة

أبدًا لن تسقط مصر.. رغم محاولات تقزيمها

د. منى حلمى

يوم ذبول الوردة

د.كريمة الحفناوى

ائتلاف كرامة.. وحقوق النساء

أحمد الصغير

ردًا على حديث نواف التكرورى رئيس هيئة علماء فلسطين!

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل قائد لواء ناحال عوز فى اشتباكات مع الفلسطينيين

نتنياهو خلال مؤتمر صحفى: هذا يوم قاسٍ لنا جميعًا وحماس تريد قتلنا

معركة الـ9 ساعات داخل مقر «فرقة غزة» فى الجيش الإسرائيلى.. ماذا حدث؟