الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير التجارة: استراتيجية وطنية للصناعة تركز على تعميق المكون المحلى

المهندس أحمد سمير
المهندس أحمد سمير

كشف المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، عن أنه يُجرى حاليًا إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة التى تركز على جذب الاستثمارات وتعميق وتوطين المكون المحلى، وفق توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسى. 

وقال «سمير»، لـ«الدستور»، إن هناك أولوية لعدد من القطاعات الصناعية، على رأسها الصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية والأدوية والنسجية التى لها أولوية خاصة ومزايا تنافسية، موضحًا أن الاستراتيجية تتضمن عددًا من الأهداف، أهمها زيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلى إلى ٢٠٪، والوصول لمعدل نمو الصادرات بين ١٨٪ و٢٥٪ سنويًا. 

ولفت إلى أن الصناعة حققت مؤشرات إيجابية خلال الـ٩ سنوات الماضية، حيث بلغ حجم الناتج الصناعى الإجمالى تريليونًا و٢٥٢ مليار جنيه خلال العام الماضى؛ مقابل حوالى ٣٥٧ مليار جنيه عام ٢٠١٤.

وسجل النمو الحقيقى لقطاع الصناعات التحويلية فى ٢٠١٤ نسبة ٤.٧٧٪، فى حين تضاعف إلى ٩.٥٧٪ خلال عام ٢٠٢٢، كما بلغ إجمالى الصادرات المصرية خلال العام الماضى ٣٥.٨ مليار دولار مقابل ٢١.٩٥ مليار دولار خلال عام ٢٠١٤.

وبلغت قيمة الصادرات الصناعية ٢٢.٢ مليار دولار خلال العام الماضى؛ مقابل ١٢.١ مليار دولار خلال عام ٢٠١٤ بنسبة زيادة ٨٣.٥٪.

وزير التجارة والصناعة الاستراتيجية الوطنية للصناعة الرئيس عبدالفتاح السيسي

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