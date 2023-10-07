«غرفة الملابس»: 2.6 مليار دولار صادرات.. وخطة لجذب الاستثمارات

أكد المهندس محمد عبدالسلام، رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، أن قطاع الملابس الجاهزة من القطاعات التى تطورت بشكل ملحوظ خلال الـ٩ سنوات الأخيرة، بعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم، مؤكدًا أن القطاع وفّر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب.

وأوضح «عبدالسلام»، لـ«الدستور»: «ما قدمه الرئيس السيسى من دعم للصناعة أثمر عن جذب استثمارات كبيرة لقطاع الملابس الجاهزة، وإنشاء عدد من المصانع خلال هذه الفترة»، مشيرًا إلى أن حجم التصدير تجاوز ٢.٦ مليار دولار، بفضل جهوده المستمرة لتنمية الصناعة، وتدعيم العلاقات الخارجية مع الدول الإفريقية والعربية ودول أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط.

وتابع رئيس الغرفة: «قطاع الصناعة بشكل عام حظى باهتمام خاص من قِبل الحكومة، إذ صدر عدد من القرارات التى تنظم عمليات الاستيراد، والتى أدت إلى هبوط فى الواردات، وبالتالى أعطى مساحة للصناعة المحلية بأن تجد موضع قدم فى السوق المصرية بشكل أكبر».

وذكر: «شركات الملابس الجاهزة كانت تعانى من دخول بضائع بكميات كبيرة مستوردة، ما كان يؤثر على مصانع الملابس، ولم يكن لديها هوامش ربح»، لافتًا إلى أن تقليل الواردات جاء نتيجة صدور بعض القرارات المنظمة لعملية الاستيراد، واتجهت المصانع لتوسيع خطوط إنتاجها.

وأوضح رئيس غرفة الملابس أن الاستثمار فى قطاع الملابس ارتفع خلال السنوات الأخيرة، كما جرى تدريب مجموعة كبيرة من العاملين بالقطاع، وتم تطوير الآلات والمعدات، ما أسهم فى دخول عدد كبير من الشركات الأجنبية العالمية للاستثمار فى مصر.

وأكد رئيس الغرفة أن حصة الصناعة المصرية من الملابس الجاهزة كانت ٥٠٪ من السوق المحلية، ونحو ٥٠٪ منتجات مستوردة، وحاليًا أصبح المعروض من المنتجات المستوردة لا يتخطى ١٠٪ من حجم السوق، ما أسهم فى زيادة الاستثمار فى الملابس الجاهزة محليًا.

وكشف عن ارتفاع عدد أعضاء غرفة الملابس الجاهزة من ٢٠٠٠ عضو فى ٢٠١٣ لنحو ٩ آلاف و٥٠٠ عضو حاليًا، مشيرًا إلى أن حجم الصادرات المصرية ارتفع من ١.٥ مليار دولار منذ ٩ سنوات ليتجاوز ٢.٦ مليار دولار.

وقال إن هناك خطة واستراتيجية واضحة من قبل اتحاد الصناعات المصرية لغزو السوق الإفريقية، عن طريق لجنة التعاون الإفريقية، ويعد قطاع الملابس الجاهزة من القطاعات الرائدة فى التصدير، مضيفًا أن هناك مجهودًا كبيرًا يبذله الاتحاد بتنفيذ زيارات ترويجية لجميع دول إفريقيا للترويج للمنتجات المصرية.

وأشار إلى أن تقرير التجارة الخارجية الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أوضح أن إجمالى صادرات مصر لتركيا بلغ مليارين و٣٨٠ مليون دولار خلال الستة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٣، وذكر التقرير أن صادرات الملابس الجاهزة جاءت فى المركز الثالث بقيمة ٢٠٣ ملايين و٤٠٠ ألف دولار.

وأوضح رئيس الغرفة أن صادرات القطاع ارتفعت خلال ٢٠٢٢ بنسبة ٢٢٪ لتسجل ٢.٥١٦ مليار دولار لأول مرة فى تاريخ صادرات القطاع، مقابل ٢.٠٦٣ مليار دولار فى عام ٢٠٢١، وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية الدول المستوردة ملابس من مصر بما قيمته ١.٣١٧ مليار دولار خلال ٢٠٢٢، مقابل ١.١٨١ مليار دولار فى ٢٠٢١، بنسبة ارتفاع ١١٪، كما حققت الصادرات لأوروبا ارتفاعًا بنسبة ٣١٪ لتسجل ٥٠٤ ملايين دولار، مقابل ٣٨٦ مليون دولار، كما ارتفعت الصادرات إلى تركيا بنسبة ١١٣٪ خلال ٢٠٢٢، لتسجل ١٦٢ مليون دولار، مقابل ٧٦ مليون دولار فى ٢٠٢١.