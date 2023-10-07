الأحد 08 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ علاقات دولية: عملية "طوفان الأقصى" غيّرت قواعد اللعبة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل

الدكتور حامد فارس
الدكتور حامد فارس

قال الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، إنّ ما حدث اليوم بعد عملية "طوفان الأقصى" هو زلزال كبير داخل إسرائيل لأنه أدى بشكل واضح إلى تغيير قواعد اللعبة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل على اعتبار أن الأخيرة تفاجأت مثل غيرها.

 

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذا الأمر يكشف عن أن المخابرات الإسرائيلية لم تتمكن من اكتشاف هذه التحركات وهذه الإعدادات التي مثلت نقلة نوعية في تاريخ المواجهة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

 

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية، أنّ النظرة بشكل عام وتطورات الأحداث في المنطقة ستختلف تمامًا بعد يوم 7 أكتوبر 2023، على اعتبار أنه في خلال العشرة أعوام السابقة كانت هناك مواجهة مباشرة، والتي بدأت في 2012 عندما تم اغتيال أحمد الجعبري وبعدها استمرت المواجهات بين عام 2014 واستمرت 55 يومًا، ولولا المفاوض المصري في هذا التوقيت لاستمرت الحرب أكثر من هذا بكثير.

 

وتابع: "ثم بعد ذلك مارس 2018 ثم مايو 2021 وكان من أكثر الاعتداءات الدموية التي وقعت على قطاع غزة، وفي يناير الماضي والآن في أكتوبر 2023، ولكن كل هذا لم يؤدِ إلى هذه النتيجة التي نشاهدها الآن".

 

وأكد أستاذ العلاقات الدولية، أن الأمور خرجت عن السيطرة، فالوضع أصبح شديد التعقيد وبات يحتاج إلى يكون هناك نوع من أنواع التهدئة وخفض التصعيد على اعتبار أن هناك رسالة واضحة ذهبت إلى الجانب الإسرائيلي أنه لا أمان ولا سلام لها إلا بإقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وعليها أن تتوقف عن الإجراءات أحادية الجانب التي جعلت الجانب الفلسطيني والمقاومة تتحرك في اتجاه هذا التصعيد، بعدما فقدت الأمل وفقد الأمل الشعب الفلسطيني في العيش حياة كريمة ومستقرة.

زلزال كبير داخل اسرائيل المقاومة الفلسطينية القاهرة الإخبارية المواجهة أحمد الجعبري قطاع غزة الشعب الفلسطيني حدود 67 القدس الشرقية

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": طائرات الاحتلال تستهدف برج فلسطين وسط غزة

أسامة شعث: الشعب الفلسطينى الآن فى حالة تماسك ووحدة وطنية غير مسبوقة

محمود فوزى: الانتخابات الرئاسية تشمل عام 2024 وليس 2023 فقط

محمود فوزى: لا توجد تنمية مجانية.. ونستهدف بشكل أساسى توطين الصناعة

محمود فوزى: الإنسان المصرى أولوية وهدف بشكل دائم

المستشار محمود فوزى: حملة السيسى على استعداد للتواصل مع الحملات الأخرى

محمود فوزى: الانتخاب حق ومشاركة المواطنين فى الحياة العامة واجب وطنى

خالد عكاشة: بعض نواب البرلمان الأوروبى لا وزن لهم ويبحثون عن شهرة فقط

الأكثر قراءة

عاجل.. إسرائيل تعلن حصيلة أولية لضحايا "طوفان الأقصى"

الأزهر يحيى صمود الشعب الفلسطينى: كل احتلال إلى زوال إنْ آجلًا أم عاجلًا

"يوم الغفران 2".. كيف استنسخت حماس خطة الهجوم من حرب أكتوبر 1973؟

معركة الـ9 ساعات داخل مقر «فرقة غزة» فى الجيش الإسرائيلى.. ماذا حدث؟

عاجل.. الإعلام العبرى: اشتعال النيران بمقر شرطة الاحتلال فى سديروت واشتباكات عنيفة

أوسوريو يهاجم التحكيم ويكشف تفاصيل العرض البرازيلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نحو تجديد العمل الثقافى فى العالم الإسلامى.. رؤية أردنية حققتها هيفاء النجار

د.أحمد الخميسى

ذكريات المدرسة فى يوم المعلم

وائل لطفي

فوق صفيح ساخن

ماجد حبته

نوبل للسلام.. تسييس جديد

علي سعدة

أبدًا لن تسقط مصر.. رغم محاولات تقزيمها

د. منى حلمى

يوم ذبول الوردة

د.كريمة الحفناوى

ائتلاف كرامة.. وحقوق النساء

أحمد الصغير

ردًا على حديث نواف التكرورى رئيس هيئة علماء فلسطين!

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل قائد لواء ناحال عوز فى اشتباكات مع الفلسطينيين

نتنياهو خلال مؤتمر صحفى: هذا يوم قاسٍ لنا جميعًا وحماس تريد قتلنا

معركة الـ9 ساعات داخل مقر «فرقة غزة» فى الجيش الإسرائيلى.. ماذا حدث؟