الأحد 08 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد مظهر.. فارس السينما

أحمد مظهر
أحمد مظهر

لقب بفارس السينما، فهو ضابط فى سلاح الفرسان فى الجيش المصرى، قبل أن يكون فنانًا، وزامل الزعيم جمال عبدالناصر والرئيس أنور السادات، وآخرين من الضباط الأحرار.

هو أحمد مظهر الذى ولد يوم ٨ أكتوبر عام ١٩١٧، وبدأ رحلته فى عالم التمثيل عام ١٩٥١، حينما كان المخرج إبراهيم عزالدين يبحث عن فارس من طراز فرسان العرب الذين لا يشق لهم غبار لتقديم فيلم «ظهور الإسلام»، فأشار عليه الجميع بقائد مدرسة الفروسية أحمد مظهر، من هنا دخل السينما من بوابة الفروسية. 

وبعد قيام ثورة يوليو رشحه صديقه الأديب يوسف السباعى للاشتراك فى فيلم «رد قلبى» عام ١٩٥٦، وأدى دور «البرنس علاء» البعيد تمامًا عن شخصيته الحقيقية، ليخلع زيه العسكرى إلى الأبد، ويرتدى الزى المدنى وهو برتبة عقيد، وعمل سكرتيرًا عامًا بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب بنصيحة من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

وعمل مع كل نجمات السينما المصرية، فكان الفارس أمام شادية ولبنى عبدالعزيز ومريم فخر الدين ونادية لطفى ونجلاء فتحى ونيللى، وكوّن مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة ثنائيًا فنيًا، قدم خلاله مجموعة من الأفلام منها «الزوجة العذراء، والطريق المسدود، والليلة الأخيرة، وإمبراطورية ميم، ودعاء الكروان».

الجيش المصرى جمال عبدالناصر الرئيس أنور السادات الضباط الأحرار أحمد مظهر

مواد متعلقة

13 مساحة فنية تستضيف عروض مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة "دي كاف"

برلماني: تدخل البرلمان الأوروبي في الشأن المصري أمر مرفوض شكلًا وموضوعًا

كاتب صحفي: مصر أجرت اتصالاتها مع جميع الأطراف للتهدئة في غزة (فيديو)

شريفة نوبيذة: نعيش فى عالم سريع التغير.. ونسلح الشباب بالمهارات لتأمين مستقبلهم

باحثة سياسية: القصف الصاروخى جاء مفاجئًا لإسرائيل (فيديو)

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يغلق جميع الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة القدس المحتلة

"القاهرة الإخبارية" تعرض مشاهد للصواريخ التى استهدفت مواقع فى عسقلان (فيديو)

مدير عام "الإيسيسكو" للمحاكاة تشكر الرئيس السيسى على حرصه واهتمامه بالشباب

الأكثر قراءة

عاجل.. إسرائيل تعلن حصيلة أولية لضحايا "طوفان الأقصى"

الأزهر يحيى صمود الشعب الفلسطينى: كل احتلال إلى زوال إنْ آجلًا أم عاجلًا

"يوم الغفران 2".. كيف استنسخت حماس خطة الهجوم من حرب أكتوبر 1973؟

معركة الـ9 ساعات داخل مقر «فرقة غزة» فى الجيش الإسرائيلى.. ماذا حدث؟

عاجل.. الإعلام العبرى: اشتعال النيران بمقر شرطة الاحتلال فى سديروت واشتباكات عنيفة

أوسوريو يهاجم التحكيم ويكشف تفاصيل العرض البرازيلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نحو تجديد العمل الثقافى فى العالم الإسلامى.. رؤية أردنية حققتها هيفاء النجار

د.أحمد الخميسى

ذكريات المدرسة فى يوم المعلم

وائل لطفي

فوق صفيح ساخن

ماجد حبته

نوبل للسلام.. تسييس جديد

علي سعدة

أبدًا لن تسقط مصر.. رغم محاولات تقزيمها

د. منى حلمى

يوم ذبول الوردة

د.كريمة الحفناوى

ائتلاف كرامة.. وحقوق النساء

أحمد الصغير

ردًا على حديث نواف التكرورى رئيس هيئة علماء فلسطين!

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل قائد لواء ناحال عوز فى اشتباكات مع الفلسطينيين

نتنياهو خلال مؤتمر صحفى: هذا يوم قاسٍ لنا جميعًا وحماس تريد قتلنا

معركة الـ9 ساعات داخل مقر «فرقة غزة» فى الجيش الإسرائيلى.. ماذا حدث؟