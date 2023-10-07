اللواء سمير فرج يكشف سيناريو رد الفعل على "طوفان الأقصى" (فيديو)

قال اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن ما يمكن أن تفكر فيه إسرائيل خلال الفترة القادمة بعد عملية "طوفان الأقصى" هو اجتياح غزة، من خلال دخول القوات الإسرائيلية لاحتلال أراضي غزة، ورغم أن هذا الاحتمال بعيد للغاية لكنه وارد، وفي حالة دخولهم سيخسرون الكثير.

وأضاف "فرج" في مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة صدى البلد، أن السبب الرئيسي وراء هجوم المقاومة الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية، اليوم السبت هو تعنت الحكومة اليمينية الدينية المتطرفة التي تحكم إسرائيل في الفترة السابقة.

وأوضح المفكر الاستراتيجي، أن هذه الحكومة المتطرفة قامت بتدنيس الأقصى ومنعت الصلاة بداخله، ودخل المتطرفون داخل المسجد بالأحذية الخاصة بهم؛ ما أثار غضب الشعب الفلسطيني، كما حولوا غزة إلى أكبر سجن في العالم، يضم 2 مليون مواطن.