فيرجى تايم.. ثنائية ماكتومناى تمنح يونايتد ريمونتادا على برينتفورد بالدورى الإنجليزى

قلب مانشستر يونايتد تأخره بهدف أمام ضيفه برينتفورد في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، لانتصار بهدفين مقابل هدف.

وجاء انتصار مانشستر يونايتد في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، وهو الوقت المعروف بين جماهير الفريق الإنجليزي والبريميرليج بالـ"فيرجي تايم" نسبة إلى السير أليكس فيرجسون، المدير الفني التاريخي للنادي.

وأنهى برينتفورد الشوط الأول من المباراة متقدمًا بهدف دون رد.

واستحوذ مانشستر يونايتد على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي متوسطًا بين كلا الفريقين.



وحاول كلا الفريقين الوصول للمرمى وتسجيل هدف مبكر ولكن أغلب محاولاتهم فشلت في تهديد المرمى، واتسمت بالتراخي في إنهاء الهجمات.



وسجل ماتياس ينسن هدف التقدم لفريق برينتفورد في الدقيقة 26 من عمر المباراة بعدما حول تمريرة زميله ويسا بتسديدة فشل أونانا، حارس يونايتد، في التعامل معها وسكنت الشباك على يمينه.

وبعد الهدف الأول، ضغط لاعبو فريق برينتفورد من أجل تسجيل الهدف الثاني وزيادة تقدمهم في النتيجة، فيما حاول لاعبو يونايتد التماسك والعمل على تسجيل هدف التعادل.

وسدد لاعبو مانشستر يونايتد كرة واحدة على المرمى من 7 محاولات، فيما خرجت 6 كرات من الملعب، مقابل تسديدة من 8 محاولات لفريق برينتفورد وخرجت 7 كرات من الملعب.



واستحوذ مانشستر يونايتد على مجريات اللعب بنسبة 60% مقابل 40% لصالح فريق برينتفورد.



واستمر استحواذ لاعبي مانشستر يونايتد على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، وتضاعفت محاولاتهم الهجومية، فيما اعتمد فريق برينتفورد على غلق مساحاته الدفاعية ثم العمل على تنفيذ هجمة مرتدة سريعة ضد يونايتد.



وأهدر لاعبو مانشستر يونايتد أكثر من فرصة للتسجيل.



وسجل مانشستر يونايتد هدف التعادل في الدقيقة 90، وألغي بسبب وجود أنطوني مارسيال في موقف تسلل.

واستمرت المحاولات من لاعبي مانشستر يونايتد لتسجيل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

وسجل سكوت ماكتومناي هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، بعدما لعب جارناتشو كرة عرضية من الجانب الأيسر لمنطقة جزاء برينتفورد وحولها دالوت بتسديدة ارتدت من الحارس ووصلت أمام ماكتومناي الذي حولها في الشباك.

وأضاف ماكتومناي هدف الانتصار لمانشستر يونايتد في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من ركلة حرة نفذها برونو فيرنانديز من وسط الملعب وذهبت نحو هاري ماجواير الذي حولها برأسه وتابعها ماكتومناي في الشباك.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده لـ12 نقطة في المركز التاسع، فيما توقف رصيد برينتفورد عند 7 نقاط في المركز الـ14.