سيدات "يد الأهلي" يخسر أمام دي جي إس بي الكونغولي ببطولة إفريقيا

خسر الفريق الأول لكرة اليد «للسيدات» بالنادي الاهلي أمام نظيره فريق دي جي إس بي الكونغولي، في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة إفريقيا للأندية.

أقيمت المباراة على صالة نيكول أوبا بالكونغو، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، قبل أن تنتهي بخسارة سيدات الاهلي بنتيجة 23-33، بهذه النتيجة يحتل الفريق الاحمر المركز الرابع بالبطولة.

ولم يقدم فريق سيدات الاهلي الاداء المتوقع خلال موقعة الليلة وظهر عدد كبير من السيدات الاهلي بمستوى متواضع خلال احداث لقاء الليلة

وخسر فريق الأهلي أمام فريق بترو أتليتكو الأنجولي بنتيجة 22-18 في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة، في الدور نصف النهائي من بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، المقامة حاليا في الكونغو برازافيل.

وكان فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي قد حصد الميدالية البرونزية في بطولة كأس الكؤوس الأفريقية التي أقيمت في مايو الماضي، بعد الفوز على فريق أوتوهو الكونغولي بنتيجة (29-16) في مباراة تحديد المركز الثالث.

وتضم قائمة سيدات يد الأهلي في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ڤيڤالدا دا سيلڤا - دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - دنيا صقر - نوال خليل - أمينة عاطف - سارة الخولي - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي.