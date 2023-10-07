الأحد 08 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سيدات "يد الأهلي" يخسر أمام دي جي إس بي الكونغولي ببطولة إفريقيا

سيدات يد الأهلي
سيدات يد الأهلي

خسر الفريق الأول لكرة اليد «للسيدات» بالنادي  الاهلي أمام نظيره فريق دي جي إس بي الكونغولي، في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة إفريقيا للأندية.

 

أقيمت المباراة على صالة نيكول أوبا بالكونغو، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، قبل أن تنتهي بخسارة سيدات الاهلي  بنتيجة 23-33، بهذه النتيجة يحتل الفريق الاحمر  المركز الرابع بالبطولة.

ولم يقدم فريق سيدات الاهلي الاداء المتوقع خلال موقعة الليلة وظهر عدد كبير من السيدات الاهلي بمستوى متواضع خلال احداث لقاء الليلة 

وخسر فريق  الأهلي أمام فريق بترو أتليتكو الأنجولي بنتيجة 22-18 في المباراة التي جمعتهما أمس  الجمعة، في الدور نصف النهائي من بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، المقامة حاليا في الكونغو برازافيل.

 

وكان فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي قد حصد الميدالية البرونزية في بطولة كأس الكؤوس الأفريقية التي أقيمت في مايو الماضي، بعد الفوز على فريق أوتوهو الكونغولي بنتيجة (29-16) في مباراة تحديد المركز الثالث.

 

وتضم قائمة سيدات يد الأهلي في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ڤيڤالدا دا سيلڤا - دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - دنيا صقر - نوال خليل - أمينة عاطف - سارة الخولي - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي.

الاهلى خالد العوضي سيدات يد الأهلي دي جي إس بي الكونغولي فريق كرة اليد للسيدات بالنادي

مواد متعلقة

سيدات الأهلى يواجهن بطل الكونغو فى البطولة الإفريقية لكرة اليد

الأكثر قراءة

عاجل.. إسرائيل تعلن حصيلة أولية لضحايا "طوفان الأقصى"

الأزهر يحيى صمود الشعب الفلسطينى: كل احتلال إلى زوال إنْ آجلًا أم عاجلًا

"يوم الغفران 2".. كيف استنسخت حماس خطة الهجوم من حرب أكتوبر 1973؟

معركة الـ9 ساعات داخل مقر «فرقة غزة» فى الجيش الإسرائيلى.. ماذا حدث؟

عاجل.. الإعلام العبرى: اشتعال النيران بمقر شرطة الاحتلال فى سديروت واشتباكات عنيفة

أوسوريو يهاجم التحكيم ويكشف تفاصيل العرض البرازيلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نحو تجديد العمل الثقافى فى العالم الإسلامى.. رؤية أردنية حققتها هيفاء النجار

د.أحمد الخميسى

ذكريات المدرسة فى يوم المعلم

وائل لطفي

فوق صفيح ساخن

ماجد حبته

نوبل للسلام.. تسييس جديد

علي سعدة

أبدًا لن تسقط مصر.. رغم محاولات تقزيمها

د. منى حلمى

يوم ذبول الوردة

د.كريمة الحفناوى

ائتلاف كرامة.. وحقوق النساء

أحمد الصغير

ردًا على حديث نواف التكرورى رئيس هيئة علماء فلسطين!

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل قائد لواء ناحال عوز فى اشتباكات مع الفلسطينيين

نتنياهو خلال مؤتمر صحفى: هذا يوم قاسٍ لنا جميعًا وحماس تريد قتلنا

معركة الـ9 ساعات داخل مقر «فرقة غزة» فى الجيش الإسرائيلى.. ماذا حدث؟