بولونيا يفرض التعادل الإيجابى على إنتر فى الكالتشيو

فرض بولونيا التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق على نظيره إنتر، اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

وفرط إنتر في تقدمه بالنتيجة مبكرًا بهدفين، ليتعادل بعدها بولونيا في اللقاء ويعرقل إنتر للمرة الثانية هذا الموسم في الدوري بعد الانطلاقة المثالثية.

تقدم إنتر عن طريق فرانيشيسكو أتشيربي ولاوتارو مارتينيز بالدقائق 11 و13، بينما أدرك التعادل بولونيا في الدقائق 19 و52 عن طريق ريكاردو أورسوليني وجوشوا زيكري.

وواصل إنتر تصدر الكالتشيو برصيد 19، بينما وقع بولونيا بالمركز الثامن بـ 11 نقطة.

تشكيل إنتر.. لاوتارو وتورام يقودان الهجوم أمام بولونيا

حراسة المرمى: سومر.

خط الدفاع: بافارد، أتشيربي، باستوني.

خط الوسط: دومفريس، باريلا، هاكان، مخيتاريان، دي ماركو.

خط الهجوم: لاوتارو، تورام.

وقد يفقد إنتر صدارة الترتيب اليوم عندما يلعب ميلان الوصيف أمام جنوى.

وكان فريق جنوى قد تعادل مع أودينيزي بهدفين لكل فريق في المباراة الأخيرة لهما بالدوري الإيطالي، وسجل لأوديني لورينزو لوكا في الدقيقة 23، آلان ماتورو الدقيقة 90، ولجنوى سجل ألبرت جودموندسون في الدقيقتين 14 و41.

أما ميلان فقد فاز في المباراة الماضية على لاتسيو بالدوري الإيطالي، وسجل للروسنيري كريستيان بوليسيتش ونوا أوكافور.