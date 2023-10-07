الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

قبل إعلانها.. تعرف على معايير اختيار مقرري وأعضاء لجان "الأعلى للثقافة"

الدكتور هشام عزمي
الدكتور هشام عزمي

أيام قليلة تفصلنا عن إعلان مقرري وأعضاء لجان وشعب المجلس الأعلى للثقافة، فمن المقرر الإعلان عنها في منتصف شهر أكتوبر الجارى، إذ تبلغ إجمالي عدد اللجان بالمجلس بعد التطوير الأخير أربعة وعشرين لجنة، بعد إعادة هيكلة اللجان عام 2020 ولائحتها الجديدة.

ضوابط ومعايير اختيار مقرري وأعضاء لجان “الأعلى للثقافة”

الدكتور هشام عزمى، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، قال إن هناك عدد من الضوابط القانونية التي يتم في إطارها معايير إختيار أسماء مقررى وأعضاء لجان وشعب المجلس الأعلى للثقافة؛ أولها الالتزام باللائحة المجلس التي تم إقرارها بعد إعادة هيكلة اللجان عام 2020؛ والتي تحدد مدد العضوية أو أسماء مقرري أو أعضاء الشعب واللجان بالمجلس، مؤكدًا أنه بمثابة معيار أساسي.

وأضاف "عزمي" في تصريحات لـ"الدستور"، قائلًا: "أما فيما يتعلق بالاختيار فإننا نحرص على تمثيل الخبرات والكفاءات خاصة الشباب والمرأة مع مراعاة التخصص وملائمة العضو لطبيعة عمل اللجنة وتخصصاتها خاصة وأن دور اللجان هو استشاري للكثير للمجلس خاصة، وأنه فى ظل غياب المجالس القومية المتخصصة أزعم أن أقرب كيان يؤدى دورها هي لجان المجلس الأعلى للثقافة.

دور لجان المجلس الأعلى للثقافة في وضع السياسات الثقافية

وتابع أن اللجان الآن لا يقتصر دورها على مجرد الاستئناس برأيها فى قضايا تعرض على المجلس، ولكن أن تضع كل لجنة رؤيتها لقضيتين من القضايا التى تدخل فى نطاق المجلس، إضافة إلى أن هناك تقييم أداء على مستوى اللجنة من خلال معايير مختلفة مثل الحضور والفعاليات التى تم تنفيذها وهو ما بدأنا في تطبيقه بعد إعادة اللائحة مع مراعاة عدم الاقتصار على الوجوه المتكررة". 

يذكر أنه تنقسم شعب ولجان المجلس الأعلى للثقافة إلى شعبة السياسات والتنمية الثقافية، وشعبة الفنون، وشعبة الآداب، وشعبة العلوم الاجتماعية والإنسانية.

المجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي إعادة هيكلة اللجان عام 2020 شعبة السياسات والتنمية الثقافية شعبة العلوم الإجتماعية والإنسانية شعبة الفنون شعبة الآداب

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