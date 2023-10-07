عميد آداب طنطا يفتتح معرض الأنشطة الطلابية للعام الدراسي الجديد بكلية الآداب

افتتح الدكتور ممدوح المصري، عميد كلية الآداب بجامعة طنطا، معرض الأنشطة الطلابية في كلية الآداب بجامعة طنطا، اليوم السبت، ويهدف المعرض إلى تعريف الطلاب الجدد بمجموعة متنوعة من الأنشطة الطلابية المتاحة في الكلية، ويتم تنظيمه بواسطة إدارة رعاية الطلاب والأسر الطلابية لاتحاد الطلاب للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

حضر الحفل الدكتورة تفيدة محمد عبدالجواد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عبادة العربي منسق عام البرامج الأكاديمية المميزة بالكلية، والدكتور محمد جمال قناوي أمين الكلية، بالإضافة إلى الأستاذ أحمد الديب مدير رعاية الطلاب بالكلية.

خلال الجولة الافتتاحية، أشاد عميد الكلية بالأعمال الفنية المعروضة في معرض الأنشطة الطلابية، سواء كانت أنشطة فنية أو رياضية أو علمية أو اجتماعية أو ثقافية.

وقد طالب الأسر الطلابية بضرورة المشاركة والمنافسة في جميع الأنشطة الطلابية والمسابقات الجماعية والفردية التي تقام خلال العام الجامعي الجديد، بهدف تحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجامعة.

وأكد عميد الكلية على أهمية مشاركة جميع الطلاب في الأنشطة الطلابية التي يقدمها اتحاد الطلاب بالكلية من خلال إدارة رعاية الطلاب والأسر الطلابية، يعتبر هذا المعرض فرصة للطلاب لاكتشاف اهتماماتهم ومواهبهم المختلفة وتطويرها من خلال المشاركة النشطة في الأنشطة الطلابية المتاحة بالكلية.

يعكس افتتاح معرض الأنشطة الطلابية في كلية الآداب بجامعة طنطا التزام الكلية بتطوير وتنمية الطلاب بشكل شامل، وتوفير بيئة تعليمية غنية بالفعاليات الطلابية المتنوعة. كما يشجع هذا الحدث الطلاب على المشاركة الفعالة في الحياة الجامعية وتطوير مهاراتهم الشخصية والاجتماعية.

معرض الأنشطة الطلابية يعتبر مناسبة مهمة للطلاب الجدد لاكتشاف أنشطة جديدة والاندماج في الحياة الجامعية. يمكن للطلاب الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الأنشطة الطلابية المتاحة في الكلية، بما في ذلك الأندية الطلابية، والفرق الرياضية، والأنشطة الثقافية والاجتماعية.

تعتبر المشاركة في الأنشطة الطلابية فرصة للتعلم والنمو الشخصي، فهي تساعد الطلاب على تطوير مهارات التواصل والقيادة والتنظيم والعمل الجماعي، وتعزز الثقة بالنفس والانتماء للمجتمع الجامعي.

تعمل إدارة رعاية الطلاب والأسر الطلابية بالتعاون مع اتحاد الطلاب على توفير بيئة داعمة ومحفزة للطلاب، وتعمل هذه الإدارة على تنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز تجربة الطلاب الجامعية وتعزيز روح التعاون والتفاعل بين الطلاب.

من جهته، أعرب الدكتور ممدوح المصري عميد الكلية عن سعادته بمستوى الإبداع والتنوع في الأعمال الفنية والثقافية المعروضة في المعرض. وشجّع الطلاب على المشاركة الفعّالة والمنافسة الشريفة في الأنشطة الطلابية، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة الكاملة من الفرص المتاحة للتطوير الشخصي والأكاديمي.

وأكد ان افتتاح معرض الأنشطة الطلابية بكلية الآداب بجامعة طنطا بداية مثمرة للعام الدراسي الجديد، ومن المتوقع أن يستمر الاهتمام والمشاركة الطلابية على مدار العام الدراسي، حيث سيكون للطلاب فرصة لاستكشاف مختلف الأنشطة وتطوير مهاراتهم وتكوين صداقات جديدة.