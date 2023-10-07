الأحد 08 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس الحملة الانتخابية للسيسى: لدينا رؤية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية

السيسي
السيسي

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، إن الأزمة الاقتصادية هي أزمة عالمية وليست مصرية فقط ولها انعكاسات علينا بشكل كبير.

وقال رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر نقلته قناة "إكسترا نيوز": "هناك تضخم يجب علينا مواجهته، وسلاسل الإمداد والعملة الصعبة أصبحت بها مشاكل في العالم كله".

كما أكد أن هناك رؤية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي سيتم الإعلان عنها، موضحًا أن الجانب الاقتصادي له الباع الكبير في هذه الرؤية.

رئيس الحملة الانتخابية للسيسى: متفائلون بالقادم لأننا عبرنا المرحلة الصعبة

وتابع: "نحن متفائلون بالقادم لأننا عبرنا المرحلة الصعبة التي كانت تستلزم منا الجهد الأكبر"، مؤكدًا أن الدولة من خلال الحوار الوطني حددت خطوات كثيرة والحكومة مدعومة من القيادة السياسية وأطلقت سياسة ملكية الدولة التي هدفها النهائي والأخير تشجيع مشاركة القطاع الخاص وزيادة المساحات المكفولة للقطاع الخاص في المرحلة المقبلة.

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