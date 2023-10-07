الأحد 08 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

طارق قنديل رئيسًا لبعثة الأهلي في تنزانيا لمواجهة سيمبا بالدوري الأفريقي

طارق قنديل
طارق قنديل

قرر مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب تكليف طارق قنديل، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في تنزانيا.


ويخوض الأهلي أولى مواجهاته في الدوري الإفريقي مع سيمبا التنزاني يوم 20 أكتوبر في دار السلام، على أن تقام مباراة العودة يوم 24 أكتوبر في القاهرة.


ويقوم قنديل بالاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بسفر البعثة بالتنسيق الكامل مع الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة لتوفير كل سبل الراحة للاعبين والجهاز الفني و ليطمئن على استخراج جميع التأشيرات الخاصة بفريق الكرة وكذلك حجز الطائرة الخاصة

من المقرر أن يسافر خالد بيبو وسمير عدلى الى تنزانيا يوم 16 أكتوبر الحالى لإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالإقامة هناك وملاعب التدريب قبل وصول بعثة الفريق الأول بالنادي الأهلي إلي تنزانيا قبل اللقاء المرتقب.

كولر يفاضل بين يو مى 17 و18 أكتوبر لتحديد موعد إلي تنزانيا

ولايزال السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للفريق الأول بالنادي الأهلي يفاضل بين يومى 17 و18 أكتوبر لتحديد موعد السفر على متن طائرة خاصة وفرها مجلس إدارة النادى برغم أن الشركة الإيطالية المشرفة على تنظيم البطولة ستتكفل بإجمالى 40 ألف دولار فقط نظير سفر 35 فردا ذهابا وإيابا للبعثة فيما تكلف الطائرة الخاصة قرابة 90 ألف دولار فى الرحلة الواحدة.

في المقابل يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته في الخامسة من مساء  اليوم  السبت يغادر بعدها إلي الإسكندرية للمبيت بها استعدادًا لمباراة الإسماعيلي المقرر لها السابعة من مساء غدًا الأحد علي ستاد الجيش ببرج البرج.

يختار السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول 21 لاعباُ عقب انتهاء التدريبات الأخير للدخول لمعسكر مغلق قبل السفر إلي الإسكندرية استعدادًا لتلك المباراة.

طارق قنديل الاهلى محمود الخطيب سيمبا التنزاني الدوري الإفريقي

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