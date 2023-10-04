مرصد الأزهر يحذر من استغلال الفتيات في تنفيذ عمليات إرهابية

حذّر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، من استهداف الفتيات واستغلالهن من خلال الزج بهن في تنفيذ عمليات إرهابية، وذلك عقب قيام مسلحون باختطاف خمس فتيات في شمال نيجيريا.

وأضاف مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، في بيان له اليوم الأربعاء، أن عملية الاستهداف المتكررة من قبل التنظيمات الإرهابية هو أمر يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي والقيم الإنسانية.

وأوضح مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن مسلحون أقدموا اليوم الأربعاء 4 أكتوبر الجاري، في واقعة هي الثانية خلال أقل من شهر، باختطاف خمس فتيات من السكن الجامعي التابع لجامعة كاتسينا بشمال نيجيريا.

وبناء على متابعة مرصد الأزهر لمكافحة التطرف للعمليات الأخيرة فإنه لا يستبعد تورط "بوكو حرام" خاصة مع رفض الجماعة لتعليم الفتيات واعتباره أمرًا محرمًا، الأمر الذي يدفع جماعات أخرى للاقتداء بفكرها وتنفيذ عمليات إرهابية مشابهة لما تقوم به.

وكانت التنظيمات الإرهابية قد نفذت عملية مشابهة في سبتمبر الماضي، اختطف على إثرها 24 طالبة من السكن الجامعي بولاية زامفارا شمال غرب البلاد. وتعيد العمليتان إلى الأذهان حوادث الاختطاف التي شهدتها نيجيريا في الأعوام الأخيرة والتي بدأت بالحادثة المعروفة إعلاميًّا "تشيبوك" حيث اختطفت أكثر من 300 فتاة.



وفي وقت سابق، أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن حجم التحديات التي تواجهها الدول في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك الدول التي تمتلك أنظمة مراقبة أمنية متقدمة ورغم ذلك لا تزال معرضة لخطر الهجمات الإرهابية.



ودعا مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إلى تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخبارية والتعاون الأمني بين الدول، فضلًا عن العمل على نشر الوعي بمخاطر التطرف والإرهاب بين الشباب، من خلال برامج توعوية وتثقيفية بما يحفظ أمن المجتمعات واستقرارها.

وأعلنت حالة من الاستنفار الأمني عقب اختفاء أحد المفرج عنهم حديثًا والمصنف كأحد أخطر المتطرفين في إسبانيا، المدعو "علال المرابط أحمارب" (48 عامًا) بعد قيامه بإزالة السوار الإلكتروني الخاص بتتبع تحركاته، وسط مخاوف من إقدامه على تنفيذ عملية إرهابية.

