"أسواق منضبطة".. تفاصيل مبادرة الحكومة وكبار التجار لخفض أسعار السلع بداية الأسبوع

تكثف الحكومة جهودها الرامية للسيطرة على انفلات الأسعار فى الأسواق، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، والتصدى لأى ممارسات احتكارية من شأنها التلاعب بأقوات الشعب، وذلك بالتنسيق مع الجهات والكيانات ذات الصلة وكبار التجار ممن يتحلون بالحس الوطنى العالى، ويقدرون حجم المخاطر التى تتعرض لها البلاد، والمؤامرات التى يحيكها أعداؤها بهدف تأليب المواطنين ضد المؤسسات الرسمية من باب لقمة العيش.

فى هذا السياق، عقد مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا مع عدد من الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزى والجهات الحكومية ذات الصلة، بحضور رئيس اتحاد الغرف التجارية، لدفع الجهود باتجاه خفض أسعار السلع الأساسية فى الأسواق للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وتوصلت الحكومة لاتفاق مع كبار الصناع والتجار على إطلاق مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية، تتضمن إلغاء أى قرارات رسمية أثرت سلبًا على أسعار السلع الأساسية خاصة الغذائية، بما فى ذلك الرسوم الجمركية أو الضرائب، وتوفير السيولة الدولارية اللازمة لتسريع الإفراجات الجمركية عن السلع والبضائع من الموانئ.

علاء عز: تخفيضات كبيرة على جميع السلع فى كل المحافظات

قال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن المبادرة الجديدة لخفض الأسعار تستهدف خفض الأسعار من المنبع، لدى كبار التجار والصناع والمستوردين، بهدف توفير السلع بأسعار مخفضة فى متناول الجميع. وأضاف، لـ«الدستور»، أن جميع المبادرات السابقة التى تتعلق بتوفير السلع بأسعار مخفضة كانت تستهدف مناطق معينة، ولكن هذه المبادرة ستكون مختلفة، لأنها ستشمل جميع السلع وستصل لكل المحافظات. وأشار «عز» إلى أن المبادرة ستدخل حيز التنفيذ بداية من الأسبوع المقبل، وستشمل نسب خصومات كبيرة، وستحدث فارقًا ملحوظًا فى الأسعار، بداية من الأسبوع المقبل فى جميع المحافظات.

ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار الذى شهدته الأسواق فى الفترة الأخيرة غير مقبول، وأن الحكومة تسعى لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وكشف عن أن المبادرة لا تشمل السلع الأساسية فقط، ولكن ستشمل جميع السلع الغذائية بشكل عام.

وعن الارتفاعات الجنونية لأسعار البصل، أوضح أن الدولة قررت حظر التصدير لمدة ٣ أشهر، وبالتالى بدأت الأسعار فى الانخفاض تدريجيًا، إضافة إلى توفير سيولة دولارية لتسريع وتيرة الإفراجات الجمركية عن السلع والبضائع وتغطية احتياجات الأسواق.

متى بشاى: نتعاون مع الحكومة لحل الأزمة

قال متى بشاى، عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاجتماع الأخير مع الحكومة جاء فى وقته، نظرًا لما شهده بعض السلع من انفلات كبير فى الأسعار يتجاوز إمكانات شريحة عريضة من المواطنين، ويشمل سلعًا أساسية مثل البصل وبعض الخضروات والأرز والسكر، ومن المتوقع أن تشهد الأسعار انخفاضًا ملحوظًا فى الفترة المقبلة. وأضاف: «التجار والغرف التجارية يقدرون حجم المعاناة، وليسوا معزولين عن الشارع، ويتعاونون مع الحكومة لحل الأزمة، وتوفير السلع بأسعار مناسبة، من خلال إقامة المعارض الكبرى مثل أهلًا رمضان، وأهلًا مدارس، لتوفير سلع بتخفيضات تصل إلى ٣٠٪». ولفت إلى أهمية تشديد الرقابة على الأسواق للتصدى لبعض ضعاف النفوس من التجار الذين يستغلون الأزمات ويتلاعبون بالأسعار.

محمد عطية الفيومى: الأسعار تتراجع.. وهدفنا رفع العبء عن المواطنين

قال الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس غرفة القليوبية التجارية، إن الاجتماع الذى عقدته الحكومة بحضور رئيس الوزراء والبنك المركزى ووزير التموين، فى غاية الأهمية، لأنه يستهدف رفع الأعباء عن كواهل المواطنين وتخفيض الأسعار.

وأوضح «الفيومى»، فى تصريحات صحفية، أمس، أن الأسعار ستنخفض فى حال تفعيل آليات السوق؛ المتمثلة فى توفير السلع ومنع الاحتكار وضمان حرية المنافسة بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكدًا: «حال تطبيق هذه المعادلة ستنخفض الأسعار تلقائيًا». وتابع: «التاجر من مصلحته سرعة دوران رأس المال، وبالتالى أن يبيع كثيرًا بسعر أقل أفضل من أن تركد بضاعته»، مشيرًا إلى أن أسعار بعض السلع بدأت فى الانخفاض التدريجى فى الأسواق. وتوقع أن تعود الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية خلال الفترة القليلة المقبلة، لافتًا إلى حدوث انخفاض كبير فى أسعار بعض الخضروات والفواكه، وكذلك انخفاض سعر السكر بقيمة ٦٠٠ جنيه للطن، ومن المتوقع أن يواصل الانخفاض خلال الفترة المقبلة.

أسامة الشاهد: تواصلنا مع المستوردين لتقليل هامش الربح

قال أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إن كل الغرف التجارية تعمل على الترتيب من المنتجين والمستوردين لتقليل هامش الربح، والوصول لأقل سعر للسلعة فى السوق.

وأضاف الشاهد، فى تصريحات خاصة، لـ«الدستور»، أن المبادرة ستشمل كل السلع الغذائية المستوردة، والسلع الغذائية المنتجة محليًا.

حازم المنوفى: توفير العملة الأجنبية يؤدى إلى زيادة المعروض

أشاد حازم المنوفى، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالمبادرة التى أطلقتها الحكومة ممثلة فى البنك المركزى المصرى، بالاتفاق مع التجار لخفض أسعار السلع خلال الأسبوع المقبل، مؤكدًا أنها خطوة مهمة لإعادة الاستقرار للسوق المصرية والسيطرة على الأسعار.

وأضاف «المنوفى» أن هذه المبادرة تمت بفضل جهود الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الذى اجتمع مع كل الأطراف المعنية بالسيطرة على الأسعار، وتوفير العملة الأجنبية اللازمة لتوفير السلع الغذائية الأساسية، ما سيثمر عن توفير الكثير من السلع، وبالتالى زيادة المعروض وانخفاض الأسعار ووصولها تدريجيًا لمعدلاتها الطبيعية.

وتابع: «حرص رئيس الوزراء على الاجتماع بكل الأطراف المعنية، وحضر الاجتماع محافظ البنك المركزى ووزير التموين والتجارة الداخلية ووزير التجارة والصناعة ورئيس اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، بهدف سرعة اتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لإزالة أى معوقات أو تحديات تقف أمام تنفيذ مبادرة الحكومة لخفض الأسعار لكل السلع الأساسية. وطمأن حازم المنوفى المستهلك المصرى بأن الأسعار ستستقر خلال الفترة المقبلة، بشكل يحقق رضا المواطن، ويخفف عبء الحصول على السلع الغذائية الأساسية، خاصة مع بداية العام الدراسى الجديد، الذى يرهق جيوب كل فئات الشعب بأعباء مالية إضافية.