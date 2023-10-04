الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بكفر الشيخ

ارشيفية
ارشيفية

أصيب 9 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث انقلاب ميكروباص على طريق دسوق - المندوة بمحافظة كفر الشيخ، وجرى تحويلهم لمستشفى دسوق العام لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين، ومتابعة الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة.

وقد تلقت غرفة العمليات والأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، وغرفتي مديرية الصحة ومرفق الإسعاف، إشارة بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق المندوة دسوق، مما أدى لاصابة 9 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفى دسوق العام، لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتبين من دفاتر المستشفى إصابة كل من عبير.ف.ع"، 30 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه نزيف بالمخ، و" ريتاج.م.م"، 6 سنوات، باشتباه ارتجاج بالمخ، و"مصطفى.ق.ص"، 23 سنة، بشبه ارتجاج بالمخ وكدمات بالكتف، و" محمد.ح.غ"35 سنة، باشتباه كسر في اليد اليمنى،وكدمات، و"أروة.ع.ف"، 14 سنة، اشتباه ارتجاج بالمخ ونزيف داخلي، و"رودينا.م.ا"، 10 سنوات، باشتباه ارتجاج بالمخ، و"بسنت.ا.ع"، 13 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، و"سامية.ا.ح" 55 سنة، بكدمات متفرقة في الجسم، و" إبراهيم.ر.ك"، 30 سنة، بكدمات متفرقة في الجسم.

ميكروباص طريق دسوق محافظة كفر الشيخ وكيل وزارة الصحة مستشفى دسوق العام

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