مستفيد من "تكافل وكرامة": الرئيس السيسى الأقدر على استكمال مسيرة دعم البسطاء

قال أحد المواطنين المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، إنه داعم بشدة لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، في سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة، استكمالًا لمسيرة دعم البسطاء وذوي الهمم والمواطنين الأكثر احتياجًا للرعاية بأنحاء الجمهورية.

وأكد لـ"الدستور": "الرئيس السيسي هو الأقدر على استكمال مسيرة دعم البسطاء".

وتبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات، غدًا الخميس، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، والذي يستمر حتى يوم 14 أكتوبر الجاري، حيث تبدأ الهيئة في استقبال المرشحين أو وكلائهم يوميًا وحتى في الإجازات الرسمية، من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً، عدا اليوم الأخير.

الأمر الذي دفع المواطنين لإعلان دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي في خوض الانتخابات الرئاسية القادمة، في هذا السياق قالت إحدى المواطنات من مدينة بدر، في تصريحات لـ" الدستور"، إنها سعيدة بترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشارت إلى أن الشعب المصري يقدر جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات الماضية، وأن الشعب بأكمله يأمل أن يستمر الرئيس في رحلة عطائه.

الأوراق المطلوبة للترشح للانتخابات الرئاسية 2024

وينص قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية على أنه يجب أن يرفق بطلب الترشح للانتخابات الرئاسية عند تقديمه المستندات، وهي النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح، وصورة من بطاقة تحقيق الشخصية (الرقم القومي)، وشهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمي منها، وصورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه، وإقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وشهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقًا للقانون، وإقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ في شأن الكسب غير المشروع وتعديلاته، والتقرير الطبي الصادر من الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بنتيجة الكشف الطبي على المترشح.

إضافة إلى إقرار بتمتعه بكامل حقوقه المدنية والسياسية، وإقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة (ولو كان قد رد إليه اعتباره)، وإيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين، وبيان المحل المختار الذي يُخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال الهيئة، وصورة شخصية حديثة لطالب الترشح.