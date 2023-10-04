الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

هشام زعزوع: الاستقرار الأمنى وراء زيادة أعداد السائحين فى مصر

هشام زعزوع
هشام زعزوع

قال هشام زعزوع، وزير السياحة السابق، إن الاستقرار الأمني الذي وفّرته الدولة يعد من أهم العوامل التى ساعدت في نهضة الحركة السياحية التى مُنيت بها مصر خلال السنوات الماضية التى وصلت لكى تصل الأعداد السياحية الوافدة إلى مصر بنهاية العام الحالي إلى 15 مليون سائح؛ موضحًا أنه لا يوجد استقرار ونهضة سياحية دون توافر العنصر الأمني، فالسائح لن يذهب إلى مقصد سياحى ليس آمنا وبه استقرار بأوضاعه الداخلية وهذا هو الداعم الأول من قبل الدولة تجاه القطاع السياحي المصري.

أضاف زعزوع، لـ"الدستور"، أنه بجانب الاستقرار الأمنى والسياسى فى مصر تأتي الجهود الترويجية والتحفيزية التى قامت بها وزارة السياحة والقطاع الخاص السياحى كالمشاركة فى المعارض السياحية والتفاعل مع منظمي الرحلات الأجنبية وتعريفهم بمستجدات القطاع السياحي المصري، لتوجيه السائحين نحو مصر ورفع الطلب السياحي على مصر والتّسهيلات التى قدمتها الدولة في الحصول على التأشيرات.

◘الطفرة في البنية التحتية ساهمت فى زيادة الأعداد السياحية

أشار زعزوع إلى أن ماقامت بة الدولة المصرية من طفرة حقيقية في مجال البنية التحتية من خلال شبكة الطرق والنقل والمواصلات؛ ساهم فى زيادة الأعداد السياحية فتمتلك مصر حاليًا ما يقرب من نحو 27 مطارًا بسعة 30 مليون راكب؛ وقامت بالعمل على تطوير الطيران لكون السائحين القادمين جوَا هم الأكثر عددًا فدشنت شركة طيران منخفض التكلفة كجناح لشركة مصر للطيران وتساعد هذه النوعية من الطيران في برامج سياحة اليوم الواحد، إضافة إلى الربط بين السياحة الثقافية ونظيرتها الشاطئية من خلال شبكة الطرق الحديثة كما ساهم تطوير البنية التحتية فى القاهرة على قيام السائحين بعمل أكثر من زيارة خلال اليوم الواحد وهو الأمر الذى كان من المستحيلات فى الماضي.

البنية التحتية الاعداد السياحيه مصر القاهرة الاستقرار الأمني

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