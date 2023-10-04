اللواء محمود طلحة: العدوان الثلاثى على مصر فشل فى تحقيق أهدافه

كشف اللواء محمود طلحة، المدير الأسبق لكلية القادة والأركان، كواليس حرب أكتوبر 1973.

وقال خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، إن المعيار الجوهري لقياس النصر أو الهزيمة في الحرب هو تحقيق الأهداف من عدمها.

وأضاف أن العدوان الثلاثي لم يحقق أهدافه في مصر، مشيرًا إلى أن الهدف من العدوان كان إسقاط شعبية جمال عبدالناصر، والسيطرة على قناة السويس، وإخماد الثورة الجزائرية ولم يستطيعوا عمل ذلك، إذ أن زعامة وشعبية جمال عبدالناصر زادت، وفشلوا في السيطرة على قناة السويس.

ولفت إلى أن مناحم بيجن أحد المسئولين في حرب أكتوبر، كان يرى أن سيناء جزء من أرض إسرائيل، وستكون هي المرقد الأبدي له، إلا أن الإرادة المصرية نجحت في استعادة الحق، والشخص نفسه هو من وقع معاهدة السلام عام 1979، وكان رئيس الوزراء وقتها.