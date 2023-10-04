الأربعاء 04 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

اللواء محمود طلحة: العدوان الثلاثى على مصر فشل فى تحقيق أهدافه

اللواء محمود طلحة
اللواء محمود طلحة

كشف اللواء محمود طلحة، المدير الأسبق لكلية القادة والأركان، كواليس حرب أكتوبر 1973.

وقال خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، إن المعيار الجوهري لقياس النصر أو الهزيمة في الحرب هو تحقيق الأهداف من عدمها.

وأضاف أن العدوان الثلاثي لم يحقق أهدافه في مصر، مشيرًا إلى أن الهدف من العدوان كان إسقاط شعبية جمال عبدالناصر، والسيطرة على قناة السويس، وإخماد الثورة الجزائرية ولم يستطيعوا عمل ذلك، إذ أن زعامة وشعبية جمال عبدالناصر زادت، وفشلوا في السيطرة على قناة السويس. 

ولفت إلى أن مناحم بيجن أحد المسئولين في حرب أكتوبر، كان يرى أن سيناء جزء من أرض إسرائيل، وستكون هي المرقد الأبدي له، إلا أن الإرادة المصرية نجحت في استعادة الحق، والشخص نفسه هو من وقع معاهدة السلام عام 1979، وكان رئيس الوزراء وقتها.

محمود طلحة صدى البلد حرب أكتوبر 1973

مواد متعلقة

الرئيس السيسى: نصر أكتوبر يدفعنا للتوقف حول التخطيط العلمى المحكم

الرئيس السيسى يكرم عددًا من أبطال حرب أكتوبر

كريم عبدالعزيز: يناير 2011 اتخطفت وبقينا فى كابوس بس جيشنا خلصنا وحمانا

الممثل الصاعد عمر الشريف: أكتوبر حرب سلام لاسترداد أرضنا

بطولات تسطرها القوات المسلحة.. محمود سعيد يستعرض انتصارات حرب أكتوبر المجيدة

50 سنة نصرًا.. الرئيس السيسى يشهد فيلم "الوعى والإيمان"

الرئيس السيسي: علينا دور لازم نعمله كدولة ومحدش يقدر يتغلب على الحق

الرئيس السيسي: التحدي القومي كان بخروج الشعب ضد تنحي عبدالناصر بعد النكسة

الأكثر قراءة

عاجل| الرئيس السيسى: مصر ستصل فى وقت ليس بالبعيد إلى المكانة التى يصبو إليها شعبها العظيم

عاجل| موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر.. ومميزات تطبيقه الاقتصادية

عاجل.. فى ليلة تألق الصفقات الجديدة.. الأهلي يهزم إنبى بثلاثية ويتأهل لنهائى كأس مصر

عاجل| زيادة علاوة غلاء المعيشة.. قرار جديد من "قوى عاملة النواب" بشأن الحماية الاجتماعية

السيطرة على حريق مطعم بمنطقة المعادى

سبقت العالم بخارطة طريق.. تفاصيل مخطط السيسي لحماية مصر من الكوارث المناخية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

«إسرائيل» مُنحنى العنف وآليات التفكيك «2»

وائل لطفي

بطل أبطال أكتوبر

ماجد حبته

امرأة تُدعى جولدا

مدحت بشاى

ولما كان يوم الاحتفال باليوبيل الذهبي على حرب أكتوبر المجيدة

عبد الرحيم طايع

العناصر الخاملة في الثقافة

أحمد سراج

الأستاذ الفارس.. والفارس المعلم

أحمد الصغير

تاريخ القوات المسلحة المصرية فى 5 آلاف عام! (1)

مدحت بشاى

خطايا السنة الإخوانية السوداء

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الأوقاف الفلسطينية: أكثر من 300 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى

الحرب والإيمان.. كتاب جديد فى إسرائيل عن حرب أكتوبر: المعارك الصعبة والأسر

الأمم المتحدة: إسرائيل هجّرت 13 أسرة تضم 44 طفلًا من جنوب الخليل