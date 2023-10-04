الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: سيناء أمانة غالية فى أعناقنا جميعًا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة للشعب المصري وأبطال القوات المسلحة، قائلًا: أيها الشعب الكريم إن سيناء أمانة غالية في أعناقنا جميعًا نحن المصريين، استعدناها بثمن مرتفع، وقدمنا من أجلها تضحيات جليلة وبات علينا واجبا تعميرها وتنميتها بما يتناسب مع طموحنا العظيم لوطننا.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، مساء اليوم الأربعاء: "وهو ما بدأنا فيه بالفعل بحكم أعمال لم تشهده من قبل".

الرئيس السيسي سيناء الندوة التثقيفية للقوات المسلحة نصر أكتوبر

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