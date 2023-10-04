الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: عيد القوات المسلحة يوم حولت مصر الجرح وآلامه لطاقة عمل

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة للشعب المصري وأبطال القوات المسلحة، قائلًا: أتقدم إليكم بخالص التهنئة للذكرى الخمسين لانتصار السادس من أكتوبر عام 1973.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، مساء اليوم الأربعاء: "عيد القوات المسلحة يوم حولت مصر الجرح وآلامه إلى طاقة عمل عظيمة، عبرت به الحاجز الذي كان منيعًا بين الهزيمة والنصر، وبين الانكسار والكبرياء، وأزالت بعقول وسواعد أبنائها جميع أسوار الحصار واليأس لتنطلق حاملة مشاعل الأمل والنور للشعب المصري والأمة العربية".

الرئيس السيسي القوات المسلحة نتصار السادس من أكتوبر الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

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