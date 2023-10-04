الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطل وسائقين بتهمة سرقة “توك توك” في المقطم

حبس عاطل
حبس عاطل

أمرت نيابة المقطم الجزئية، بحبس عاطل وسائقين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بانتحال صفة ضباط الشرطة وسرقة مركبة توك توك من صاحبه بالمقطم.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط عاطل وسائقين "لهم معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزتهم سيارة ومركبة "توك توك".

وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة مركبة "التوك توك" من أحد الأشخاص بدائرة القسم بإسلوب انتحال صفة رجال شرطة باستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المقطم حبس عاطل سائقين انتحال ضباط الشرطة

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