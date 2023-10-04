حبس عاطل وسائقين بتهمة سرقة “توك توك” في المقطم

أمرت نيابة المقطم الجزئية، بحبس عاطل وسائقين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بانتحال صفة ضباط الشرطة وسرقة مركبة توك توك من صاحبه بالمقطم.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط عاطل وسائقين "لهم معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزتهم سيارة ومركبة "توك توك".

وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة مركبة "التوك توك" من أحد الأشخاص بدائرة القسم بإسلوب انتحال صفة رجال شرطة باستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.