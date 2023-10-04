الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إنجاز تاريخي.. يسري سامي يحصد برونزية بطولة العالم لشباب الجودو

يسري سامي
يسري سامي

توج يسري سامي لاعب منتخب مصر للجودو بالمركز الثالث والميدالية البرونزية خلال مشاركته في منافسات وزن 60 كجم ببطولة العالم المقامة بالبرتغال خلال الفترة من 4 وحتى 7 أكتوبر الجاري.

وحصد يسري الميدالية البرونزية بعد الفوز على بطل أوزبكستان في المباراة الختامية لدور الترضية.

وجاء مشوار يسري سامي في البطولة كالتالي:
فاز في دور الـ32 على بطل بلجيكا
فاز في دور الـ16 على بطل إسبانيا
خسر في دور الـ8 أمام بطل جورجيا
دور الترضية:
فاز في المباراة الأولى على بطل كازاخستان
فاز في المباراة الثانية على بطل أوزبكستان

وتخوض مصر منافسات بطولة العالم بقائمة مكونة من : يسري سامي – 60 كجم وعمار أبو هاشم – 73 كجم وعلي عبد العال – 81 كجم وعمر الرملي – 90 كجم وفاطمة غانم – 63 كجم وآية جاب الله – 78 كجم وفرح شرف - +78 كجم.

منتخبنا الوطني كأس وتونس وتونس والجزائر اوزبكستان يسري سامي

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