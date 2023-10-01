الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

السفير الياباني في القاهرة يجري زيارة مهمة لاتحاد الجودو

استقبل مسئولو اتحاد الجودو برئاسة مرزوق علي، أوكا هيروشي السفير الياباني في القاهرة، في زيارة تضمنت عقد جلسات هامة مع لاعبي المنتخب الوطني للسومو.

 ويستعد المنتخب الوطني للسومو للمشاركة في منافسات بطولة العالم، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 5 وحتى 8 أكتوبر الجاري. وعقد السفير الياباني أوكا هيروشي اجتماعا هاما مع لاعبي المنتخب الوطني للسومو، في حضور رئيس الاتحاد المصري مرزوق علي واللواء دكتور خالد المعتز عضو مجلس الإدارة.

وتضمن الاجتماع الحديث حول مشاركة منتخب مصر في بطولة العالم باليابان، وتشجيع اللاعبين على تقديم أداء قوي خلال المنافسات، وأيضا مناقشة سبل التعاون بين السفارة اليابانية والاتحاد المصري للجودو خلال الفترة المقبلة وتضم قائمة منتخب مصر في بطولة العالم للسومو كل من، رامي بلال وحسام عمر، ويترأس البعثة أحمد صبرة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للجودو. 

وتوج المنتخب الوطني للجودو مؤخرا بكأس البطولة الأفريقية للكبار التي أقيمت في المغرب. وحصد منتخبنا الوطني كأس البطولة بعد الفوز بــ8 ميداليات بواقع 3 ذهبيات وفضيتين و3 برونزيات، بعد منافسة قوية مع منتخبات شمال أفريقيا وأبرزهم المغرب وتونس والجزائر.

وجاءت ميداليات المنتخب كالتالي: يسري سامي وزن 60 كجم – ميدالية ذهبية محمد عبد الموجود وزن 66 كجم – ميدالية ذهبية عمر الرملي وزن 90 كجم – ميدالية ذهبية عادل حمادة وزن 60 كجم – ميدالية فضية عبد الرحمن عبد الغني وزن 81 كجم - ميدالية فضية أحمد عبد الرحمن وزن 66 كجم – ميدالية برونزية عبد الرحمن محمد وزن 81 كجم - ميدالية برونزية أحمد فياض وزن 100 كجم – ميدالية برونزية.

كما جاءت نتائج منتخب الجودو في بطولة أفريقيا للكبار، لتستمر سيطرة الجودو المصري على القارة السمراء، بعد حصد كأس بطولة الناشئين وكأس بطولة الشباب بـ31 ميدالية.

الجودو لاتحاد الجود السفير الياباني لاعبي المنتخب الوطني للسومو رئيس الاتحاد المصري مرزوق علي

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