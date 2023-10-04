الرئيس السيسي: علينا دور لازم نعمله كدولة ومحدش يقدر يتغلب على الحق

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الجسر الجوي الأمريكي كان يمد إسرائيل بدبابات في مطار العريش.

وأضاف خلال تقديم الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر، أن المعارك الضاربة لسلاح الطيران في حرب 1973 وتأكل سلاح الجو الإسرائيلي، بالمفردات الخاصة بالقوى الموجودة كانت لصالح إسرائيل، ولكن تمكن الجيش المصري بالفكر أن يحقق كل شئ.

وأشار إلى أن كسنجر قال في مذكراته إن عدم السماح بهزيمة السلاح الغربي، يوضح أن القرار على مستوى عالمي، متابعًا: "إحنا كدولة علينا دور ونعمله بموضوعية، عشان عايزين نقول إن الحق دايمًا محدش يتغلب عليه".