تعاون بين جامعتي الأزهر والسنوسي الليبية في مختلف المجالات العلمية

أعلن الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، استعداد مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، للتعاون مع جميع المؤسسات التعليمية الوطنية بالدول العربية الشقيقة في إطار مشترك من التعاون من أجل خدمة الإنسانية.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر خلال استقباله، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد برس، مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي المستشار المالي للجامعة، وفدَ جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الليبية اليوم برئاسة الدكتور موسي رجب عبد الشفيع، رئيس الجامعة، والوفد المرافق له؛ أن الجامعة لا تدخر وسعًا في تقديم الدعم ومد يد العون إلى الأشقاء في الدول العربية، تاكيدًا على عالمية رسالة الأزهر الشريف.

واستعرض رئيس الجامعة عدد الكليات التي تزيد عن 90 كليةً إضافة إلى 18 معهدًا فوق المتوسط، وأيضًا أوضح أن الجامعة افتتحت كليات جديدة هذا العام تضمنت كلية الهندسة بنات بقنا؛ خدمة لمحافظات الصعيد، وكليتين للتمريض؛ إحدهما بدمياط، والأخرى بأسيوط؛ خدمة لطالبات الوجهين: البحري والقبلي، إضافة إلى افتتاح كلية الزراعة للطالبات بالقاهرة.

ووجه الدكتور موسى رجب عبد الشفيع، رئيس جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الليبية، الشكر إلى جمهورية مصر العربية رئيسًا وحكومة وشعبًا، مثمنًا الجهود الكبيرة التي قام بها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيس، رئيس الجمهورية، تجاه أحداث درنة الليبية الأخيرة.

كما أشاد بجهود فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في نشر الوسطية والاعتدال في العالم.

وأوضح أن الليبيين جميعًا تتوق نفوسهم إلى التعليم الأزهري الرصين الوسطي المعتدل، لافتًا إلى أن الأزهر الشريف هو مرجعيتنا في ليبيا، ولذلك نحن هنا اليوم من أجل توقيع مذكرة التفاهم بين جامعتي: الأزهر والسنوسي الليبية.

جدير بالذكر أن مذكرة التفاهم بين جامعتي: الأزهر والسنوسي الليبية تضمنت التعاون في تخطيط وتنفيذ البحوث العلمية المشتركة، وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية بين الجانبين، إضافة إلى الإفادة من إمكانات الجامعتين في مجال النهوض والارتقاء ببرنامج الدراسات العليا، وتبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس بين الجامعتين، إضافة إلى تبادل الزيارات الطلابية، مع دراسة القضايا الملحة بين الطرفين ومدى إمكانية إيجاد حلول علمية لها، وأيضًا التعاون في مجال الإشراف المشترك في مجالات الدراسات العليا المختلفة.

رافق رئيس جامعة السنوسي الليبية وفدٌ ضمَّ: الدكتور فرج المسماري (مدير مكتب التعاون الدولي)، والدكتور عبد المطلب عبد المولى (عميد كلية الاقتصاد الإسلامي)،والدكتور علي عبد العاطي (مدير مركز الريادة والابتكار).

جاء ذلك بحضور أعضاء مكتب التميز الدولي بجامعة الأزهر، ومدير عام العلاقات العلمية والثقافية بجامعة الأزهر.