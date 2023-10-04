"كمل مشوارك".. أهالي قرية السنباط بالفيوم في مسيرة حاشدة لدعم الرئيس السيسي

انطلق أهالي قرية السنباط التابعة لمركز الفيوم في مسيرة حاشدة إلى مكتب الشهر العقاري بحي الجون، لملأ استمارات التأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي حاملين أعلام مصر وصور الرئيس وسط أجواء احتفالية.

واحتشد المئات من المواطنين أمام مكتب الشهر العقاري المطور بحي الجون، تأييدا لترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة واستكمال مسيرة الإنجازات، رافعين أعلام مصر وصورا للرئيس، وسط الهتافات والأغاني الوطنية.

وقال حمادة السنباطي، أمين أمانة الهيئات الاستشارية بحزب مستقبل وطن، إن الحزب من أوائل الاحزاب التي دعمت الرئيس السيسي لترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو ما تم ترجمته في تصدر المشهد خلال تحرير توكيلات الترشيح للرئيس السيسي، بمقدار الشهر العقاري المنتشرة بالمحافظة.

وشهدت مكاتب الشهر العقاري في مختلف مراكز ومدن محافظة الفيوم، إقبالًا كبيرًا من المواطنين؛ لتحرير توكيلات تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعرب عدد من المواطنين عن اعتزازهم بالإنجازات التي حققتها الدولة على مدار فترة حكم الرئيس السيسي، مثل تنمية البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة وتحقيق الاستقرار الأمني، وأكدوا أن دعمهم للرئيس السيسي، يأتي نتيجة التحسينات التي شهدوها في حياتهم اليومية وثقتهم في قدرته على قيادة البلاد نحو مستقبل أفضل.

إعلان مواعيد الانتخابات الرئاسية

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أصدرت القرار رقم 7 لسنة 2023 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتأييد المواطنين لراغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وتضمن القرار في المادة الأولى "أن لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين الحق في أن يؤيد أحد راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك خلال التقدم إلى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أو مقار البعثات الدبلوماسية حسب الأحوال، وذلك وفق النموذج المعد لهذا الغرض بداية من يوم الإثنين الموافق 25 سبتمبر ولا يجوز للمواطن أن يؤيد راغب الترشح أكثر من مرة، ولا أن يؤيد أكثر من راغب ترشح كما لا يجوز أن يشتمل النموذج الواحد على تأييد أكثر من مواطن".

مسيرة حاشدة لأهالي قرية السنباط

مسيرة حاشدة لأهالي قرية السنباط

مسيرة حاشدة لأهالي قرية السنباط

مسيرة حاشدة لأهالي قرية السنباط