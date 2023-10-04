الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أبوالغيط: مصر ضُربت ضربة عنيفة وكان يجب خوض الحرب لإعادة توازنها

أحمد أبوالغيط،
أحمد أبوالغيط،

قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن مصر دولة كبرى ضُربت ضربة عنيفة جدًا واحترامها لنفسها وللمنطقة كان يجب أن يقام على حرب جديدة تعيد التوازن الاستراتيجي في المنطقة.

وأضاف، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، أنه كان يعرف أن المسألة لن تأتي إلا بحرب أخرى نتيجة للفلسفة التي يتحرك بها الجانب الإسرائيلي.

إعادة بناء القوات المسلحة

وأكد أن المهمة الأولى لمصر كانت في إعادة بناء قواتها المسلحة مرة أخرى والذي يستغرق سنوات وخلالها بذل جهد سياسي، والعالم كان يحاول إقناع إسرائيل بالانسحاب من الأراضي المحتلة ولكنه يقتنع أن الجهد الدبلوماسي سينجح.

أحمد أبو الغيط مصر ض ربت ضربة عنيفة حرب جديدة تعيد التوازن الاستراتيجي

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