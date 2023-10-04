الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ريهام السهلى عن احتفالات انتصار أكتوبر: "50 عامًا مضت والبطولات تتحدى الزمن"

الإعلامية ريهام السهلي
الإعلامية ريهام السهلي

قالت الإعلامية ريهام السهلي، إن 50 عاما مضت وما زالت الذكريات تتوالى والبطولات لا تأبى أن تُنتسى وتتحدى الزمن، مشيرةً إلى أن 50 عاما بوسعها أن تروي لنا فصلا مذهلا في مسيرة هذا الوطن.

وأضافت "السهلي"، خلال تغطية خاصة عبر قناة "إكسترا نيوز"، ضمن احتفالات مرور 50 عاما على انتصار أكتوبر 1973م: "قبل نصف قرن كان كل شيء هادئا على الجبهة وما كان أحد ليتخيل أن هذا الصمت المصري المهيب سوف يمهد لاندلاع العاصفة".

وتابعت الإعلامية، أن اللحظة الجارفة كانت في الثانية من ظهر السادس من أكتوبر 1973م حين اخترقت الطائرات المصرية حاجز الصمت لتزلزل بأزيزها المروع جحافل قوات العدو وتدك معاقلها الأخيرة شرق قناة السويس.

وواصلت: "أيام خالدة يأبى التاريخ إلا أن تبقى كي تذكرنا بأن المصريين قوم أولو بأس شديد وأن تلك الأرض الطيبة ستبقى صامدة ما بقي لها درع وسيف، فقد مضى نصف قرن وتغيرت مجريات الصراع، لكن الثابت الذي جدال فيه أن نصر أكتوبر لن تخمد ذكراه ما دام في قلوب المصريين نبض الحياة، ستبقى الذكرى حاضرة والملاحم محفوظة والحكمة متوارثة، لأنها حكمة من جيل تحدى الصعب فاجتاز المستحيل، جيل أمكنه أن يحمي الأرض ويصون العِرض بالتضحية والفداء، بالبطولة والكبرياء وامتلاك أسباب القوة لفرض إرادة السلام".

انتصار اكتوبر الإعلامية ريهام السهلي نصر أكتوبر قناة السويس السويس

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