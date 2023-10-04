الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ميناء بورسعيد السياحي يستقبل السفينة "SH.DIANA" وعلى متنها 185 سائحًا (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيانٍ اليوم، عن استقبال ميناء بورسعيد السياحي التابع للمنطقة الاقتصادية السفينة (SH DIANA) القادمة من ميناء ليماسول بقبرص، وعلى متنها 77 سائحًا و108 من طاقم البحارة، على أن يتم تنظيم رحلات داخلية في اليوم الأول بمدينة بورسعيد؛  للتعرف على المدينة والسير بشوارعها. 

وفي اليوم الثاني، يتوجهوا إلى القاهرة؛ لزيارة المعالم السياحية والأثرية، ومن المقرر أن  تغادر السفينة الميناء مساء الخميس مستكملة رحلتها البحرية إلى شرم الشيخ.

وشهد ميناء بورسعيد السياحي، نشاطًا ملحوظًا في حركة السفن السياحية الأيام الماضية، حيث استقبل اليخت السياحي (GENESIS) وعلى متنه 20 راكبًا، والسفينة السياحية (NAUTTICA) وعلى متنها أكثر من ألف راكب، مما يعكس ثقة التوكيلات الملاحية والخطوط السياحية في موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

السفينة (SH. DIANA) تم بناؤها عام 2023 بواسطة شركة هلسنكي لبناء السفن في فلندا، وتتميز بتصميمات داخلية أنيقة على الطراز الاسكندنافي تتكون من 3 طوابق بها 96 غرفة لتستوعب أكثر من 192 راكبًا.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدولة، بتعظيم سياحة اليخوت والسفن السياحية، وضمن البرنامج المتكامل لموسم الرحلات البحرية لاستقطاب السفن السياحية لموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

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قناة السويس اقتصادية بورسعيد ميناء سائحين

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