الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حماة وطن بالإسكندرية: ندعم الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة العطاء وبناء الجمهورية الجديدة (فيديو)

حزب حماة الوطن بالإسكندرية
حزب حماة الوطن بالإسكندرية

قال خالد أفو، نائب رئيس قطاع المنتزة حزب حماة الوطن بمحافظة الإسكندرية، إن الحزب أعلن تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية القادمة، والجميع توافد بحب لتحرير التوكيلات بالشهر العقاري للرئيس السيسي.

مصر شهدت في 10 سنوات تغير لم يحدث خلال فترات سابقة

وأضاف لـ"الدستور"، أن الرئيس قدم لمصر الكثير والكثير من الإنجازات فخلال 10 سنوات شهدت مصر تغيير جذري، وأصبح لدينا جمهورية جديدة بكل ما في من تطور وعمل وكد لم يحدث منذ 500 عام من بنية تحتية حديثة وإنجازات لم تحدث في أي فترة سابقة.

وتابع أن التغيير لم يكن على مستوى المشروعات فقط بل تغيير يلمس المواطن من التغيير على المستوى الاجتماعي، والتعليم وغيره الكثير، مشيرًا إلى أن ما تم في مصر يجب أن نستكمله مع الرئيس السيسي في المرحلة القادمة لبناء مصرنا.

وأكد على إن الرئيس يضع أمامه آمال الشعب وما يتطلع إليه مستقبلًا لذلك الرئيس يبني ونحن نساعد معه، لافتًا إلى إن حزب حماة الوطن داعم للرئيس ومُساند له ودائما نحن معه، ومع الشغب وتوصيل صوت المواطنين لقائد مصر بأن الجميع معه ويسانده ويدعمه بكل حب لتكون مصر أكبر وأقوى في مرحلة جديدة.

حماة وطن: السيسي هو أصلح من يتولى حكم مصر

وأوضح محمد مصطفى شبل، مساعد رئيس قطاع المنتزة حزب حماة وطن بالإسكندرية، أننا حرصنا على التواجد بمكتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية، والتي بدأت من أول أيام فتح التوكيلات لمطالبة الرئيس بالترشح.

وأضاف لـ"الدستور"، أن الرئيس السيسي هو اصلح من يتولى حكم مصر لما قدمه لها من إنجازات على كافة الأصعدة خلال السنوات الماضية، وهو من يستطيع استكمال مسيرة البناء والتعمير والانجاز الذي تشهد عليه كافة ربوع مصر، مشيرًا إلى أن قيادات وحزب حماة الوطن ندعم الرئيس السيسي في استكمال مسيرة الإنجازات.

https://youtube.com/shorts/ucjPgRNdBTA

حزب حماة الوطن بالإسكندرية
حزب حماة الوطن بالإسكندرية
حزب حماة الوطن بالإسكندرية
حزب حماة الوطن بالإسكندرية
حزب حماة الوطن بالإسكندرية
حزب حماة الوطن بالإسكندرية
حزب حماة الوطن محافظة الاسكندرية عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية البناء والتعمير

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