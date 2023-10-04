الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسماعيلية يصدرًا قرارًا بتشكيل مجلس أعلى للزراعة بالمحافظة

اللواء شريف فهمي
اللواء شريف فهمي

أصدر اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، قرارًا بتشكيل مجلس أعلى للزراعة بالمحافظة؛ لدراسة كل مشاكل الزراعة والفلاحين بالمحافظة والتوافق حول حلول لتلك المشاكل والعرض على الوزير المحافظ.

على أن يتم تشكيل المجلس برئاسة محافظ الإسماعيلية، وعضوية نائب محافظ الإسماعيلية، السكرتير العام للمحافظة، السكرتير العام المساعد، وكيل وزارة الزراعة، وكيل وزارة الري، وكيل الوزارة للصرف، هيئة تحسين الأراضي، التعاون الزراعي، البنك الزراعي المصري، ونقيب الفلاحين بمحافظة الإسماعيلية، وللمجلس أن يستعين بمن يراه لازمًا لإنجاز أعماله.

اختصاصات المجلس

ويختص المجلس بالتصريح لنقابة الفلاحين وممثلي الجهات الإدارية المختصة بعمل اجتماعات دورية أسبوعية داخل مقارِّ مجالس المدن مع الفلاحين، للوقوف على مشاكل العملية الزراعية، ومشاكل الفلاحين على الطبيعة، ثم العرض على المجلس واعتماد القرارات من الوزير المحافظ.

بجانب عقد اجتماع دوري بالمحافظة برئاسة الوزير المحافظ، شهريًا، لمتابعة مشاكل المزارعين بالمحافظة.

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