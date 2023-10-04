الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تسليم أكثر من 30 مشروعًا بقرى "حياة كريمة" في بني سويف

اللقاء
اللقاء

عقد الدكتور عاصم سلامة، نائب محافظ بني سويف؛ اجتماعًا لمناقشة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى ببا وناصر، بحضور علي يوسف، رئيس مدينة ناصر، ومدحت صلاح، رئيس مركز ببا، المهندسة هبة المنشاوي، جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، وأحمد إبراهيم، عضو وحدة "حياة كريمة" بديوان عام المحافظة.

خطة تسليم مشروعات المبادرة

وناقش نائب المحافظ، خطة تسليم مشروعات المبادرة في بعض القطاعات الخدمية بالمركزين، حيث تم تسليم عدد من المجمعات الخدمية والزراعية تسليمًا ابتدائيًا والانتهاء من تأثيثها بمعرفة الجهات المعنية.

كما تم الانتهاء وتسليم أكثر من 30 مشروعًا من مشروعات الري وعدد من الوحدات والمشروعات بالقطاعات المختلفة، مشيرًا إلى تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بإعداد بيان شامل بالمشروعات التي تم الانتهاء من تسليمها ونسب التنفيذ بالمشروعات الجاري تنفيذها.

كما تم التأكيد على أهمية التنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لتسريع معدلات الإنجاز في مشروعات القطاع من الخطوط الرئيسية والوصلات المنزلية ومحطات الرفع ومحطات المعالجة وغيرها بالقرى المستهدفة، وخاصة قبل فصل الشتاء، موجهًا بضرورة تكثيف الجهود المبذولة والتنسيق مع شركات المقاولات لسرعة الانتهاء من تسليم المشروعات بالقطاعات المختلفة.

فيما تم مناقشة بدء الأعمال الإنشائية بمشروع كوبري أشمنت  نظرًا لأهمية الكوبري الذي يربط قرى (إشمنت وكفر الجزيرة ومناشي الشركة وجزيرة أبو صالح وعلى حمودة) بطريق القاهرة/ بني سويف الزراعي غرب الإبراهيمية، ويخدم أكثر من 65 ألف نسمة بتلك القرى وتوابعها.

بني سويف نائب المحافظ ببا ناصر حياة كريمه

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