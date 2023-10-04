الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس حزب الاتحاد: ذكرى انتصارات أكتوبر تحيى بداخلنا روح الإصرار لمواصلة التنمية

رئيس حزب الاتحاد
رئيس حزب الاتحاد

تقدم حزب الاتحاد، برئاسة رضا صقر، بالتهنئة للقائد الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول محمد زكي، والشعب المصري العظيم، بمناسبة مرور 50 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، والتي تحيي بداخل المصريين أسمى معاني الفخر والاعتزاز بقواتنا المسلحة وشهدائنا الأبرار الذي ضحوا من أجل رد الاعتبار لهذا البلد باسترداد أراضيه. 

رضا صقر: نستلهم من ذكرى انتصارات أكتوبر ضرورة التوحد من أجل وطننا

وقال "صقر" ـ في بيان اليوم ـ إن مرور نصف قرن على انتصارات أكتوبر المجيدة، تعيد لأذهاننا جميعًا الملحمة الخالدة التي سطرتها قواتنا المسلحة الباسلة عندما لقنت العدو الصهيوني درسًا لن ينساه، واستردت أرض سيناء، ليقهر أسطورة الجيش الذي قالوا عنه أنه لا يقهر.

وأضاف رئيس حزب الاتحاد، أن تلك الذكرى الخالدة، تجدد في نفوس المصريين روح التحدي للتغلب على أية صعوبات وتحديات تواجه وطننا الحبيب، وتدعونا للتكاتف والوحدة من أجل المصلحة العليا للوطن، للحفاظ على أمنه واستقراره.

 وأوضح أن تلك الذكرى الغالية على كل مصري، ترسخ روح الإصرار لمواصلة البناء والتنمية الشاملة، التي قامت بها القيادة السياسية على مدار السنوات الأخيرة، لننتقل ببلدنا إلى مصاف الدول المتقدمة ولتعزيز فرص تقدمها اقتصاديا، بما يحقق للشعب المصري العظيم حياة كريمة تليق به.

ندعم وبقوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتكملة المشوار التنموي

وقال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن الحزب يدعم وبقوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتكملة المشوار التنموي الذي بدأ منذ تولي الرئيس السيسي الحكم، نريد تكملة الحلم.

وأكد رضا صقر، أن الشعب المصري مشارك في التنمية المجتمعية التي شهدها الوطن على مدار العشر سنوات الماضية، لذا من حق المصريين أن يكتمل هذا الحلم حتى النهاية.

وأضاف، أن مصر استطاعت التصدي للأزمات العالمية مثل أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، حيث قامت مصر بتدشين عدد من المشروعات القومية والمبادرات المصرية من أجل إعانة المواطنين على صدى الأزمات الخارجية.

وتابع: "مصر الدولة الوحيدة المستقرة في المنطقة، لذا الشعب المصري مدرك لكل هذه الصعاب الخارجية، ولهذا ليست هناك استجابة كبيرة للشائعات الخارجية التي تهدف لإسقاط الوطن".

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