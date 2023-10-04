رئيس الوزراء البريطانى: لن نثق بحزب العمال فى تحقيق الأمن لوطننا (فيديو)

قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إننا لن نثق بحزب العمال في تحقيق الأمن لوطننا، لافتًا إلى أن حزب العمال يريد الحصول على أصوات المواطنين دون مقابل، مشيرًا إلى أن حزب العمال قام بكل شيء خطأ في سياستنا.

وأضاف سوناك، خلال كلمته أمام حزب المحافظين، اليوم الأربعاء، أن حزب العمال يسعى إلى السلطة من أجل السلطة فقط، ولكن يجب أن ندرك ضرورة تغيير دولتنا بشكل جذري، فلدينا نظام سياسي لم يحقق الأهداف المطلوبة على مدار 30 عامًا، مشددًا على أن حزب المحافظين دائمًا سيكون حزب الأعمال الصغيرة.

وتابع: "لقد حققنا تقدمًا في تخفيض التضخم والديون، كما أن فرص المساواة بالقوات المسلحة والاستخبارات الأفضل بالعالم".

بريطانيا أول دولة ترسل أسلحة إلى أوكرانيا

وفيما يخص الحرب الروسية، أشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أن بريطانيا تعد أول دولة ترسل أسلحة إلى أوكرانيا، مضيفًا أننا نساعد شركاءنا في كييف على الانتصار في الحرب ضد روسيا، منوهًا بأنه سيتم العمل على تخفيض الضرائب في بريطانيا، معقبًا: "نحتاج إلى اقتصاد قوي، والتضخم على رأس أولوياتنا".

وأردف: نعمل على التحكم في التضخم وتكاليف المعيشة في بريطانيا، مؤكدًا أن بلاده لديها أفضل سوق وظائف في أوروبا، كما تعد من أفضل دول أوروبا في التعافي من كورونا.