الريال أم برشلونة أم البقاء فى بايرين.. أين يذهب سانى؟

ذكرت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، أن ليروي ساني، جناح فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، يريد أن يقرر في الصيف المقبل، ما إذا كان سيمدد تعاقده مع الفريق البافاري أو سينتقل لناد جديد.

وذكرت صحيفة "بيلد" الأسبوعية أن عقد ساني مع بايرن يمتد حتى يونيو 2025، ولكن حتى الآن لم يتم فتح مسألة تمديد العقد مع النادي. ووفقا للتقرير، يرغب فريقا ريال مدريد وبرشلونة في الحصول على خدمات على اللاعب.

وانتقل ساني من مانشستر سيتي إلى بايرن ميونخ في عام 2020 وحاليا يقدم أفضل مواسمه مع بايرن ميونخ.

وسجل ساني خمسة أهداف في ست مباريات بالدوري الألماني، كما سجل هدفا واحدا في مباراتين بدوري أبطال أوروبا.

صاحب الـ 27 عامًا يلعب موسمه الرابع مع النادي الألماني حيث شارك في 142 لقاء بجميع المسابقات وسجل 44 هدفًا.