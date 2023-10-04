الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"خطة النواب": مناقشة زيادة حد الإعفاء الضريبي ومد مبادرة سيارات المصريين بالخارج الأحد

النائب مصطفي سالم
النائب مصطفي سالم

أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب أن اللجنة ستبدأ اجتماعاتها يوم الأحد المقبل؛ لمناقشة خطة عمل اللجنة في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني.

وينافس الاجتماع الثاني في نفس اليوم مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والخاصة بزيادة حد الإعفاء الضريبي وفقا لما قرره الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن حزمة القرارات الداعمة للمواطن.

تخفيف الأعباء الضريبية

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع التعديل يستهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل وتوزيع العبء الضريبي وفقا لمستويات الدخول لتحقيق العدالة الاجتماعية وذلك من خلال تعديل نص المادة ٨ من القانون لإعادة توزيع شرائح الدخل. 

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وأشار النائب مصطفى سالم، وكيل خطة النواب، إلى أن الاجتماع الثالث سوف يناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج (مبادرة تسيير السيارات).

ومن المقرر أن تبحث لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب التعديلات الضريبية المعلنة برفع حد الإعفاء من الضريبة على الدخل، إذ وجه الرئيس السيسي، الحكومة بالعمل على رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

كما تناقش اللجنة  القرار الرئاسي بزيادة بدل غلاء المعيشة الاستثنائي لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة، مع مضاعفة العلاوة الاستثنائية.

وأصدر الرئيس السيسي، توجيهات بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة جلسة النواب تعديلات قانون الضريبة على الدخل الضرائب خطة النواب

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