الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مدينة بورفؤاد يتابع استعدادات الأجهزة التنفيذية لفصل الشتاء

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تابع اللواء محمد عامر، رئيس مدينة بورفؤاد، أعمال الأجهزة التنفيذية بالمدينة، اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة سقوط الأمطار بنطاق المدينة.

وشدد على رفع درجة الاستعداد القصوى بالمدينة والتعامل الفوري مع أية مستجدات، ووجه بأهمية متابعة تطهير كل بالوعات صرف الأمطار والتأكد من سلامة توصيلها بشبكة الصرف والتأكد من جاهزية كل معدات وسيارات الكسح والشفط وماكينات شفط المياه للتعامل الفوري مع أية طوارئ.

الاستعداد لفصل الشتاء

وفي سياق متصل، كلف الأجهزة التنفيذية بالمدينة بالتنسيق الكامل والفوري مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لسرعة اتخاذ ما يلزم حيال سقوط الأمطار الغزيرة وأيضًا التنسيق أولًا بأول مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وإخطارها بأية معوقات أو مشكلات لسرعة اتخاذ قرارات الحل حيالها.

كما وجَّه بقيام مسؤولي الكهرباء بالمدينة بالتأكد من جميع أعمدة الإنارة وسلامة التوصيلات الكهربائية والتأكد من عزلها حرصًا على سلامة الأرواح والممتلكات، مشيرًا لأهمية توجيه وتمركز معدات شفط وكسح المياة الى المناطق الأكثر غزارة فى تراكمات مياه الأمطار.

وأكد ضرورة تعاون كل الجهات المنوط بها التعامل في موسم سقوط الأمطار والتي تشمل شركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة القناة لتوزيع الكهرباء وغرفة العمليات بالمحافظة، للتنسيق فيما بينهم أثناء فترة سقوط الأمطار وذلك لضمان موسم شتاء آمن لمواطني المدينة.

وعلى الجانب الآخر، قامت إدارة الطرق والصرف الصحي بمجلس المدينة برفع درجات الاستعداد القصوى والبدء في أعمال تطهير وتسليك بالوعات الأمطار بمحيط شارع العروبة علاوة على إحلال وتجديد الأغطية المتهالكة، وسيتم ذلك دوريًا لمجابهة مياه الأمطار وتلافي آثارها للحفاظ على المنشآت العامة والمنازل وذلك ضمن خطة مجلس المدينة لرفع الكفاءة بأنحاء المدينة.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
مدينة بورفؤاد مدينة بورسعيد الامطار فصل الشتاء استعداد

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