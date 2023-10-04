الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"القاهرة الإخبارية": مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يُشدد إجراءاته (فيديو)

المستوطنين يقتحمون
المستوطنين يقتحمون الأقصى

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن مئات المستوطنين يقتحمون الحرم المقدسي من جهة باب المغاربة بحراسة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، حيث اقتحم 1068 مستوطن باحات المسجد الأقصى بحراسة شرطية مشددة.

وأضافت أبو شمسية، خلال لقائها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن المستوطنين أدوا رقصات تلموذية استفزازية لمشاعر المسلمين، ومنها السجود الملحمي على أبواب المسجد الأقصى المبارك.

 

حشد أكبر عدد ممكن من المستوطنين 

وأوضحت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، أن هذه الأعداد من المرجح أن تزداد بسبب دعوات ما تسمى بـ"أبناء جبل الهيكل المزعوم" لحشد أكبر عدد ممكن من المستوطنين المقتحمين في خامس أيام عيد العرش اليهودي.

وتابعت: "تزامن مع كل هذه الاقتحامات وصول عشرات الآلاف من المستوطنين لحائط البراق لتقضية صلوات مرتبطة بعيد العرش، إضافة إلى مسيرات في غرب القدس المحتلة بعدد من المناطق، وتحويل القدس إلى ثكنة عسكرية".

مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى الاحتلال ي شدد إجراءاته المستوطنين يقتحمون الأقصي القاهرة الإخبارية

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